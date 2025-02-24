Yeni Zelanda Bakanı Bayly İstifa Etti

Politika

Yeni Zelanda Ticaret ve Tüketici İşleri Bakanı Andrew Bayly, geçtiğimiz hafta bir personeli ile yaşadığı tartışma sırasında elini personelin koluna koymasının ardından yapılan "zorbalık" suçlamaları üzerine bakanlık görevinden istifa etti.

Yeni Zelanda hükümetinde istifa depremi yaşandı. Ülkenin Ticaret ve Tüketici İşleri Bakanı Andrew Bayly, geçtiğimiz hafta bir personeli ile yaşadığı tartışma sırasında elini personelin koluna koymasının ardından yapılan "zorbalık" suçlamaları üzerine bakanlık görevinden istifa etti. Bakan Bayly yaptığı açıklamada, "Geçen hafta bir personelle iş hakkında hararetli bir tartışma yaşadım. Tartışmayı çok ileri götürdüm ve elimi kolunun üst kısmına koydum ki bu uygunsuz bir hareketti" dedi.

Bayly, personelin koluna zorla dokunduğunu reddederek, "Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım" ifadelerini kullandı. Başbakan'a istifa edeceğini söylemesinin üzerinden üç gün geçtiğini söyleyen Bayly, olayla ilgili bir şikayette bulunulduğunu ancak tam olarak ne olduğu konusunda daha fazla ayrıntı vermeyeceğini belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ise düzenlediği basın toplantısında, Bayly'nin geçen Cuma günü istifa ettiğini ve olayın 18 Şubat'ta meydana geldiğini söyledi. Luxon hükümetin konuyu bir hafta içinde ele almasının "oldukça hızlı ve etkileyici" olduğunu kaydederken, Ekim ayındaki şaraphane olayının ardından Bayly'den istifa etmesini istemesi gerektiğini reddetti ve 63 yaşındaki Bayly için başka bir kabine pozisyonuna geri dönüş yolu olup olmadığı sorulduğunda "asla asla deme" cevabını verdi.

Şaraphane çalışanına "ezik" dediği iddia edilmişti

Bayly, Yeni Zelanda Parlamentosu'na ilk kez 2014 yılında mevcut iktidardaki Ulusal Parti'nin milletvekili olarak seçilmişti. Başbakan Luxon'un 2023 yılında seçilmesinin ardından da Ticaret ve Tüketici İşleri Bakanı olarak atanmıştı. Parlamento üyesi olamaya devam eden Andrew Bayly, geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir şaraphane çalışanına "ezik" dediği ve çalışanlara küfür ettiği iddiasıyla gündeme gelmiş ve çok fazla eleştirilmişti. Bayly, bu davranışından dolayı daha sonra kamuoyundan özür dilemişti. - WELLINGTON