Yeni Zelanda Hükümeti\'nden Cinsel İstismar Özrü

Politika

Yeni Zelanda hükümeti, devlet kurumlarında ve kiliselerde 70 yıldır cinsel istismara uğrayan on binlerce çocuk ve bakıma muhtaç yetişkinden özür diledi.

Yeni Zelanda'yı sarsan cinsel istismar vakaları nedeniyle hükümet açıklama yaptı. Temsilciler Meclisi'nda konuşma yapan Başbakan Christopher Luxon, yaşananların korkunç olduğunu ifade ederek, "Olanlar yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı. Bunlar asla yaşanmamalıydı" dedi. Luxon, "Bakım altındayken istismara, zarara ve ihmale uğrayan herkes için hükümet adına özür diliyorum. Bu özrü kendi hükümetlerim ve önceki hükümetler adına tüm mağdurlardan diliyorum" şeklinde konuştu.

Hükümetin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Başbakan, gelecek yıl 12 Kasım'da Ulusal Anma Günü düzenleneceğini ve sokak adları, kamu tesisleri isimleri gibi kanıtlanmış failler adına yapılan anıtlar ve unvanların kaldırılması için çalışmaların başlayacağını söyledi.

Ülkede 200 bin kişi istismara uğradı

Yeni Zelanda'da istismara maruz kalan çocuklar ve bakıma muhtaç yetişkinlere ilişkin yıllardır devam eden geniş çaplı soruşturma Temmuz ayında sonuçlanmıştı. Soruşturmada, devlet kurumları ve kiliselerde 1950-2019 yılları arasında 200 bin çocuk veya bakıma muhtaç yetişkinin istismara uğradığı ortaya konulmuştu. Raporda mağdurların tecavüz, kısırlaştırma, elektrik şoku gibi saldırılara maruz kaldığı bazı mağdurların zihinsel ve fiziksel engellilerinin bulunduğu kaydedilmişti. - WELLINGTON