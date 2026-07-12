Başkan makamı bıraktı, kepçe koltuğuna geçti - Son Dakika
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Başkan makamı bıraktı, kepçe koltuğuna geçti

Başkan makamı bıraktı, kepçe koltuğuna geçti
12.07.2026 11:21  Güncelleme: 11:22
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Karabük'ün Yenice ilçesinde Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, altyapı çalışmalarını yerinde incelerken iş makinesinin operatör koltuğuna geçerek çalışmalara bizzat katıldı. Vatandaşların ilgisini çeken anlar sosyal medyada yayıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, devam eden altyapı çalışmalarını yerinde incelerken iş makinesinin operatör koltuğuna geçerek çalışmalara destek verdi.

Yenice Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen altyapı çalışmalarını sahada takip eden Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, incelemeleri sırasında iş makinesini kullanarak operatör koltuğuna geçti. Başkan Karakaş'ın kepçe kullandığı anlar çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Yıllardır ihmal edilen altyapıyı yenilemek için ekiplerle birlikte sahada olduklarını belirten Karakaş, belediyeciliğin sadece makamdan yürütülen bir görev olmadığını ifade etti.

Karakaş, "Yönetmek sadece talimat vermek değildir. Gerektiğinde sahaya iner, ekibinle aynı tozu yutar, aynı emeği paylaşırsın." sözleriyle hizmet anlayışını dile getirdi.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen görüntüler sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, "Başkan makamdan değil, sahadan yönetiyor" yorumlarıyla paylaşımlarda bulundu.

Yenice Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarının aralıksız devam ettiği belirtilirken, Başkan Karakaş'ın sahada bizzat çalışmalara katılması vatandaşlardan takdir topladı. Belediye ekiplerinin altyapı çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak ilçenin hizmetine sunmayı hedeflediği öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan makamı bıraktı, kepçe koltuğuna geçti - Son Dakika

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