Yeniden Refah Adana İl Başkanlığına Özkut Özdemir atandı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Adana İl Başkanlığına Özkut Özdemir atandı

Yeniden Refah Adana İl Başkanlığına Özkut Özdemir atandı

Özkut Özdemir, Selahattin Baysal'dan görevi devraldı. Toplantıda çözüm odaklı siyaset anlayışını benimseyeceklerini belirten Özdemir, Adana'nın ekonomik kalkınması, istihdamın artması ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi. Özdemir, kendisini bu göreve layık görenlere ve Baysal'a teşekkür etti.

10.06.2024 13:19
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Yeniden Refah Adana İl Başkanlığına atanan Özkut Özdemir, görevi Selahattin Baysal'dan devraldı.

Özdemir ve Baysal, bir otelde gerçekleşen toplantıda gazetecilerle buluştu.

Özkut Özdemir, toplantıda, çözüm odaklı siyaset anlayışını benimseyeceklerini belirterek, "Şehrimizin ekonomik kalkınması, istihdamın artması, sosyal hizmetlerin ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi için çalışacağız." dedi.

Parti olarak kente daha fazla katkı sağlamak için kararlı şekilde çalışacaklarını anlatan Özdemir, kendisini bu göreve layık görenler ile görevi devraldığı Baysal'a ve partililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Adana İl Başkanlığına Özkut Özdemir atandı - Son Dakika

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