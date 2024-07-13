Kırıkkale Belediye Başkanı Hilmi Şen, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti - Son Dakika
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Politika

Kırıkkale Belediye Başkanı Hilmi Şen, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Kırıkkale Belediye Başkanı Hilmi Şen, Yeniden Refah Partisi\'nden istifa etti

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Şen, istifa kararını Aydal'ın sözlerinin çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık olduğunu belirterek açıkladı.

13.07.2024 16:27  Güncelleme: 16:31
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Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Yeniden Refah Partisi'nden aday olarak belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Şen, partinin Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri sebebiyle istifa kararını aldığını belirtti.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Şen, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinden Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayım. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan Anayasayı değiştiremezse başka ülkeye gider, Amerika'ya gider' sözlerini çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyorum. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik, siyasi, süreçlerde milliyetçiliğin temel alınması ve milli birlik beraberliğin hat safhada olması gerekirken, Türk İslam coğrafyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız bırakılmasını ve desteklenmemesini yanlış buluyorum. Cumhurbaşkanımıza yönelik parti içerisinde yer alan olumsuz tutum ve hareketler sebebiyle Yeniden Refah Partisi'nden istifa ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kırıkkale Belediye Başkanı Hilmi Şen, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti - Son Dakika

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