Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, projelerini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, projelerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, projelerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, Aydın'da halkı refaha kavuşturacak 16 projeyle çalışacaklarını açıkladı. Aile yapısını güçlendirmek ve gençlerin yuva kurmalarına yardımcı olmak önemli hedefleri arasında yer alıyor.

10.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:15
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Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, projelerini açıkladı. 5 ana prensip altına çalışmalarını 16 proje ile Aydın'da halkı refaha kavuşturacaklarını belirten Bulut, "Asli görevlerimizi yerine getirirken sosyal belediyecilikten de ödün vermeyeceğiz. Toplumun temelini oluşturan Aile'nin kutsallığı korumak ve gençlerin yuva kurmalarına yardımcı olmak bizim belediyeciliğimizin vazgeçilmezi olacak" dedi.

Saha çalışmaları kapsamında kırsal mahalle ziyaretlerine Aydın'ın siyasetteki en tecrübeli köyü olarak bilinen Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Köyü'nden başlayan Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, her geçen gün yok olmaya yüz tutan aile yapısını güçlendirmek ve zorlaşan evlilikleri kolaylaştırıp gençlerin yuva kurması için projelerinin hazır olduğunu söyledi.

Köyde yoğun ilgi gören ve Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın emaneti olarak görülüp ağırlanan Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Serdal Bulut, seçim propagandasının ardından köylülerle oldukça samimi bir ortamda hasbihal edip halleşti. Yaşlıların yanı sıra gençlerden de yoğun ilgi gören Bulut, "Bu aziz millet savaş ve kıtlık yıllarında bile her türlü zorluğa göğüs gerip sorunlarını çözmesini bildi. Gerek savaş gerekse ekonomik saldırılarla bu milleti dize getiremeyeceğini anlayan harici ve dahili düşmanlar aile yapımızı hedef almaya başladı. Biz toplumun refahı için çalışmalarımıza toplumun temel taşı olan ailelerden başlayacağız. Aileler mutlu olursa toplum da mutlu olur. Bu çalışmayı yaparken evlenip yuva kurmak isteyen gençlerimize de her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Projelerini açıklarken işe 'Haramı belediyelerden söküp atmakla' başlayacaklarını kaydeden Serdal Bulut, Aydın'da suya yüzde 70 indirim yapıp 5 yılda zam yapmayacaklarını söyledi. Ana başlıklar altında 16 projeden söz eden Bulut, sosyal belediyeciliğin yanında trafik, tarım, turizm ve kültür alanında yapacaklarından söz etti. Bulut ayrıca, ülkenin geleceği için aile yapısını ve gençleri Aydın'ın geleceği için de tarım alanlarını koruyacaklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, projelerini açıkladı - Son Dakika

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