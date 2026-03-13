Yeniden Refah Partisi Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeniden Refah Partisi Başkanı İstifa Etti

Yeniden Refah Partisi Başkanı İstifa Etti
13.03.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Ulu, parti içindeki eleştiriler ve öğrenci ziyaretleri üzerine görevinden istifa etti.

Yeniden Refah Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Yunus Emre Ulu, parti içinde yaşanan bazı değerlendirmeler ile Filistin, Doğu Türkistan ve Orta Doğu'nun mazlum coğrafyalarından gelen öğrencileri evlerinde ziyaret ettikleri ancak parti il yöneticilerinin "partiye üye ya da oy kazandırmayacağı" sözleri üzerine görevinden yönetimi ile bilikte istifa ettiğini açıkladı.

Ulu, yaptığı yazılı açıklamada Temmuz 2024'te başladığı Merkez İlçe Başkanlığı görevini yönetim kurulu ile birlikte bıraktıklarını belirtti.

Necmettin Erbakan tarafından ortaya konulan Milli Görüş misyonuna inanan kadrolar olarak görevlerini samimiyetle yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Ulu, görev süresi boyunca Karabük'te sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler ve dernekleri ziyaret ettiklerini, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydetti.

Yaptıkları faaliyetlerde önceliklerinin gönül kazanmak ve insan odaklı bir anlayışla hareket etmek olduğunu belirten Ulu, bu doğrultuda çeşitli farkındalık etkinlikleri de düzenlediklerini ifade etti.

Ramazan ayında başlattıkları "Çayı Koyun Refah Geliyor" projesi kapsamında öğrenci evlerini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldiklerini aktaran Ulu, ziyaret ettikleri öğrencilerin önemli bir bölümünün Filistin, Doğu Türkistan ve Orta Doğu'dan gelen gençlerden oluştuğunu belirtti.

Ulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ziyaret ettiğimiz öğrencilerin büyük bir kısmı Filistin, Doğu Türkistan ve Orta Doğu'nun mazlum coğrafyalarından gelen gençlerdi. Bizler için bu kardeşlerimiz yabancı değil; aksine gönül coğrafyamızın birer parçası ve öz kardeşlerimizdir. Ancak yapılan bu ziyaretlerin ardından parti yöneticileri tarafından söz konusu çalışmaların durdurulması yönünde uyarılar aldık. Gerekçe olarak ise bu öğrencilerin partiye üye ya da oy kazandırmayacağı yönünde ifadeler kullanıldı. Yapılan her faaliyetin ardından 'oy ve üye kazandırıp kazandırmadığı' sorusunun gündeme getirilmesi ve il yönetiminde bulunan bazı kişilerin '20 aydır burada boş boş durdunuz' şeklindeki söylemleri ise bizler için bardağı taşıran son damla olmuştur." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Başkanı İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu
Nereden nereye Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
İran savaşta yalnız değilmiş Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 14:04:04. #7.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.