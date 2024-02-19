Yeniden Refah Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Gencay Yılmaz - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Gencay Yılmaz

Yeniden Refah Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Gencay Yılmaz

Yeniden Refah Partisi, Gemlik Belediye Başkan adaylarının Gencay Yılmaz olduğunu açıkladı. Önceki dönem AK Parti Gemlik Gençlik Kolu Başkanlığı yapan Gencay, Büyükşehir Belediyesinde bürokrat ve belediyeler hukukunda eğitmen olarak bir çok ders verdi. Yılmaz, Yeniden Refah Partisi'nin Gemlik Belediyesi başkan adayı olarak açıklandı.

19.02.2024 18:20  Güncelleme: 18:24
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Yeniden Refah Partisi, Gemlik Belediye Başkan adaylarının Gencay Yılmaz olduğunu açıkladı.

Önceki dönem AK Parti Gemlik Gençlik Kolu Başkanlığı yapan Gencay, Büyükşehir Belediyesinde bürokrat ve belediyeler hukukunda eğitmen olarak bir çok ders verdi. Yılmaz, Yeniden Refah Partisi'nin Gemlik Belediyesi başkan adayı olarak açıklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Gencay Yılmaz - Son Dakika
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