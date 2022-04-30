Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: "Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: "Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor"

30.04.2022 22:45
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: "Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Dünyanın birçok yerinden Müslüman kardeşlerimiz İslam toplulukları Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ı ziyaret ediyorlar.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Dünyanın birçok yerinden Müslüman kardeşlerimiz İslam toplulukları Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ı ziyaret ediyorlar. Dertlerini, tasalarını, problemlerini arz ediyorlar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Altınöz ve Prof. Dr. Doğan Bekir, Elazığ'da bir otelde iftarda partililer ile bir araya geldi. Partililere seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Dünyanın birçok yerinden Müslüman kardeşlerimiz İslam Toplulukları Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey'i ziyaret ediyorlar, dertlerini, tasalarını, problemlerini arz ediyorlar. En son Arakan'dan gelen bir kardeşimiz kendisi Avustralya'da bir üniversite de profesör Arakan'da yaşanan zulümle alakalı genel başkanımıza bir rapor arz etti. Bu raporu arz ederken inanın ben bu toplantıda olmak istemezdim. O kadar acıklı insanlığa sığmayan İslam'a zaten sığmayan zulümler, insanları satırla doğramalar, kesmeler, biçmeler, yakmalar, büyük bir ateş yakıp insanları o ateşin içine itelemek suretiyle maalesef yanmasına sebep olanlar. Bunun haricinde aklınıza gelmeyecek envaiçeşit işkenceler, sebep ne bu insanların sadece Müslüman olması" dedi.

Basın açıklamasının ardından program sinevizyon gösterisi, soru ve cevap yapılmasının ardından son buldu. - ELAZIĞ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Bu Ülkede, Bu Coğrafyada Yaşayan Herkese Bir Sözüm Var. Bu Kucaklaşmayı Sağlayacağım' Kılıçdaroğlu: 'Bu Ülkede, Bu Coğrafyada Yaşayan Herkese Bir Sözüm Var. Bu Kucaklaşmayı Sağlayacağım' Yönetmen Uygur, bayram mesajında savaşların bitmesi temennisinde bulundu Yönetmen Uygur, bayram mesajında savaşların bitmesi temennisinde bulundu

Mehmet Altınöz, Refah Partisi, Müslüman, İslam, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: 'Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor' - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
21:41 Yarın İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
20:58 Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 22:53:54. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: "Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement