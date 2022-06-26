Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Millet altılı masadan da ümidi kesti" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Millet altılı masadan da ümidi kesti"

26.06.2022 14:39
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Millet altılı masadan da ümidi kesti"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masaya ilişkin, "Masayı oluşturan partiler arasında büyük sıkıntılar vardır ve bu sıkıntılar gerek genel başkanların gerekse diğer parti yöneticilerinin değerlendirmelerine yansımaktadır.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masaya ilişkin, "Masayı oluşturan partiler arasında büyük sıkıntılar vardır ve bu sıkıntılar gerek genel başkanların gerekse diğer parti yöneticilerinin değerlendirmelerine yansımaktadır. Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar, Türkiye'nin her köşesinden duyulmaktadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada Milli Görüş'ün "ırkçılığın" her çeşidini reddettiğini söyleyen Erbakan, "Bugün dış güçler, dünya siyonizmi, ırkçılığı ve mezhepçiliği bizi birbirimize düşürmek ve ayırmak için kullanıyor. Bunlar ne Türk'ün ne de Kürd'ün selametini isterler. Asıl maksat bölmek, parçalamak ve yutmaktır. Bu oyunu bozacak olan ancak ve ancak Milli Görüş iktidarıdır. Irkçılıkla mücadele ettiği için siyasi bedel ödetilen Erbakan hocamızın öncülüğündeki Refah Partisi'nin Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi doğu ve güneydoğu illerimizde de, bu illerimizde yaşayan kardeşlerimizi ne büyük hizmetlerle buluşturduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Erbakan hocamız, uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş olan illerimize nice fabrikayı kazandırmıştır. Bugün, Batman ilimizde işsizlik en büyük problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Genç ve dinamik nüfusumuz, işsizliğin ya da sefalet ücretlerinin pençesinde kıvranmaktadır. Evlenmek isteyen gençlerimiz, gittikçe artan maliyetler yüzünden ya evlenememekte ya da aileleriyle birlikte büyük borçlar altına girmektedir. Başlarını sokacak ev bulabilmek iyice zorlaşmış durumdadır. Birçok şehrimizde mevcut asgari ücret ev kirası ödemeye yetmiyor. Milli Görüş'ün yeni iktidarında doğu ve güneydoğu illerimiz de Allah'ın izniyle yeniden büyük yatırım hamleleriyle buluşacak, yatırıma doyacaktır. İşsizlik sorunu ortadan kalkacaktır" dedi.

Siyasetteki ek bütçe tartışmalarına da işaret eden Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"Bu iktidar, 2022 bütçesini altı ayda eskitti. 1 trilyon 750 milyar liralık 2022 bütçesine ilave olarak tam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon lira istenmektedir. Bütçenin kendisi kadar ek bütçe mi olur Allah aşkına? Mevcut iktidar, '2023'ün de bütçesini şimdiden alacağım ve yutacağım. Bir sonraki senenin bütçesini şimdiden bu senenin 6. ayında istiyorum.' demektedir. Peki neden böyle oldu? Sadece bu senenin faiz gideri 300 milyar lira, eğer iktidar 4 sene daha devam ederse bir 800 milyar daha faize gidecek. Bir diğer sebep de imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması. Siz eğer 13 şehir hastanesini, 57 hastane parasına yaptırıp milyarca doları müteahhitlere aktarırsanız, bu da yetmedi deyip bu holdinglere 128 kez vergi muafiyeti getirirseniz, tabii ki daha 6. ayda bütçeniz delinir. Bunun yanında bir de milyarlık kamu israfı, milyonlarca liralık zırhlı araçlar, 5-7 maaş alan bürokratlardan bütçeye para kalmaz. Paralar faize, imtiyazlı holdinglere ve israfa gidiyor. Bu iktidar bu sistemle 20 sene değil 120 sene iktidarda kalsa milletin derdine derman bulamaz."

"Millet altılı masadan da ümidi kesti"

Milletin iktidarın yanı sıra altılı masadan da umudunu kestiğini kaydeden Erbakan, "İktidarın çığ gibi büyüyen problemlere çözüm üretmekte acze düştüğünü gören vatandaşlarımız, 6'lı masa denilen yapıdan da zaten çok az olan ümitlerini tamamen yitirmiş durumdadır. Masayı oluşturan partiler arasında büyük sıkıntılar vardır ve bu sıkıntılar gerek genel başkanların gerekse diğer parti yöneticilerinin değerlendirmelerine yansımaktadır. Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar, Türkiye'nin her köşesinden duyulmaktadır. Bir defa masadaki hiçbir parti ekonomik krizi çözecek somut projeler ortaya koyamıyor. Dolayısıyla milletimiz, önüne konulan senaryoyu ve bu senaryonun partilerini reddederek, Yeniden Refah Partisi'ni üye sayısını en çok arttıran parti yapıyor. Bu aziz millet anket ve medya tezgahlarını dağıtıyor, Milli Görüş'ü yeniden iktidara taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi olarak paylaşımda adaleti sağlayacaklarını belirten Erbakan, işçiye, emekliye ve memura yüzde 100 maaş zammı ile işe koyulacaklarını ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekeceklerini söyledi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kilis'te LGBT dernekleri protesto edildi Kilis'te LGBT dernekleri protesto edildi Erbakan:  Altılı masa milletin umudu olmaktan son derece uzak Erbakan:  Altılı masa milletin umudu olmaktan son derece uzak
Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Refah Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Millet altılı masadan da ümidi kesti' - Son Dakika

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