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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Muş'ta - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Muş'ta

28.11.2021 00:57
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Muş'ta

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 1. olağan kongresine katılmak üzere Muş'a geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 1. olağan kongresine katılmak üzere Muş'a geldi.

Muş'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, genel başkan yardımcıları ve çevre il ve ilçe teşkilat başkanları ile partililer eşlik etti. İlk olarak Ulu Camii'nde öğlen namazını eda eden Erbakan, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra da partisinin il başkanlığı hizmet binasının açılışını yapan Erbakan, ardından kentteki bir düğün salonunda partisinin 1. olağan kongresine katıldı.

Erbakan, burada yaptığı konuşmasında, Muş'ta olmanın büyük bir bahtiyarlık vesilesi ve her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için bir bahtiyarlık meselesi olduğunu söyledi. Malazgirt'in İslam'ın Anadolu'ya giriş yaptığı nokta olması dolayısıyla çok önemli, çok manevi değeri olan ve çok stratejik bir nokta olduğunu vurgulayan Erbakan, "Merhum liderimiz, Milli Görüş Hareketi'nin ilk resmi üyesini bundan 50 yıl evvel hususi sadece bu iş için Ankara'dan Malazgirt'e gelip kaydetmişti. 'Mademki İslam'ın Anadolu'ya girdiği yer Malazgirt'tir bin yıl sonra yeniden şahlanışın, yeniden şuurlanmanın ve Milli Görüşün Anadolu'ya girişinin ilk noktasının da Malazgirt olması gerekir' dedi ve geldi burada kaydetti. Muş'ta, Malazgirt'te Milli Görüşün, Yeniden Refah'ın bu kongresini, bu programını yapmak gerçekten de büyük mana ifade ediyor ve bizleri ayrıca bahtiyar ediyor" dedi.

Millet için paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis etmek üzere yola çıktıklarını ilk günden itibaren ifade ettiklerini kaydeden Erbakan, "Birinci 40 yılda hem merkezi hükümette hem yerel yönetimlerde bu ülkeye, bu millete efsane hizmetler yapmış olan Milli Görüşün ikinci 40 yılda da aynı efsane hizmetleri devam ettireceğinin müjdesini vermiş olduk. Hepinizin çok iyi bildiği gibi milletimiz için biz varız, ezilenler için biz varız, mazlumlar için biz varız diye çok önemli bir sloganla partimizin kuruluşunu gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kuruldukları günden bu yana 300 bin üyeye ulaştıklarını kaydeden Erbakan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün geldiğimiz noktada 200 bine yakın resmi üyemiz, elimizde ıslak imzalı üye formlarımız yaklaşık 100 bin. Yani bu ikisini beraber değerlendirdiğimizde daha 3 senemiz dolmadan neredeyse 300 bin üyeye ulaşmış oluyoruz ki bu yeni kurulan diğer hiçbir partinin harcı olmayan bir rakamdır. Hatta ve hatta yeni kurulanları bırakın 20, 30 yıllık partilerin ulaşamadığı bir üye sayısıdır."

Kongrenin ardından kanaat önderleri ile bir araya gelen Erbakan, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. - MUŞ

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Milli, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Muş'ta - Son Dakika


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