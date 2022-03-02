Son dakika haberi! Fatih Erbakan: "(Necmettin Erbakan) "Dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu" - Son Dakika
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Son dakika haberi! Fatih Erbakan: "(Necmettin Erbakan) "Dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu"

02.03.2022 22:23

Son dakika politika haberi: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın her alanda örnek bir insan olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın her alanda örnek bir insan olduğunu söyledi.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programında yaptığı konuşmada, heyecanlarının ve davalarının baki olduğunu ifade etti.

Necmettin Erbakan'ın aldanmayan ve aldatmayan bir lider olduğunu belirten Erbakan, "Erbakan hocamız iman, inanç ve hidayet bakımından çok üst seviyede bir insandı. Aynı zamanda bilimsel anlamda ilmi açıdan da çok yüksek bir insandı. Bu ikisi birleştiği için muazzam bir ferasete sahipti." dedi.

Erbakan'ın 4 partisinin kapatılmasına rağmen, bir an bile tereddüt etmeden 5'incisini kurup yoluna devam ettiğini aktaran Erbakan, "4 değil, 14'ncü partimizi kapatsalardı, 15'ncisini de kurup yine yoluna devam edecekti. 12 Eylül döneminde askeri darbe sonrasında idamla yargılanmasına rağmen asla ve asla davasından vazgeçmedi, muazzam bir dirayet örneği

sergiledi." diye konuştu.

Necmettin Erbakan'ın gerçek bir öğretmen olduğunu vurgulayan Erbakan, "Hayatı boyunca 'İslamsız saadet olmaz' dersleri verdi. Bir insan dünyada ve ahirette kurtuluşa ermek istiyorsa İslam'a sarılmaktan başka çaresi yoktur dersini 50 sene boyunca bütün muhatap olduğu insanlara verdi." ifadelerini kullandı.

"Dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu"

Erbakan'ın cesaret sahibi bir lider olduğunu dile getiren Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Hidayeti, feraseti, dirayeti gibi aynı zamanda cesareti de dillere destandı. Hiçbir zaman bedel ödemekten korkmadan dünya siyonizmine, zalimlere meydan okudu. Onların oyunlarını bozdu, planlarını altüst etti. Muazzam hitabıyla muazzam haykırmasıyla dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu. Dış güçlerden, zalimlerden, dünya siyonizminden, sermaye sahiplerinden hiçbirinden korkmadan önce Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini verdi. Kıbrıs'ta o muazzam zafer kazanıldı, 3 asır sonra millet olarak ilk defa toprak kazandığımız bir zaferdir. Hem İslam aleminin hem milletimizin yeniden özgüven kazanmasına vesile oldu."

Yeniden Refah Partisi olarak ülke ve millet için maddi ve manevi kalkınma hamlesini birlikte yürüteceklerini söyleyen Erbakan, zulme karşı dik duracaklarını, cesur ve kararlı olacaklarını belirtti.

Yolundan dönmeyen, davasından vazgeçmeyen merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan gibi dava adamı olacaklarını vurgulayan Erbakan, "Kin, haset ve intikam gibi duygulardan tamamen sıyrılacağız. Aynı Sultan Abdülhamid Han gibi, Erbakan hocamız gibi ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar dünya siyonizmine, zalimlere selam durmayacağız. Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi uygulayacağız. Erbakan hocamız gibi sanayi ve teknolojiye en büyük önemi vereceğiz." dedi.

Partililerin katıldığı program sonunda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a parti yöneticileri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Son dakika haberi! Fatih Erbakan: (Necmettin Erbakan) Dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu
Son dakika haberi! Fatih Erbakan: (Necmettin Erbakan) Dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu
Son dakika haberi! Fatih Erbakan: (Necmettin Erbakan) Dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Fatih Erbakan: '(Necmettin Erbakan) 'Dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Fatih Erbakan: "(Necmettin Erbakan) "Dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu" - Son Dakika
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