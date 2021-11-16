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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "İkinci kırk yıl için yola çıktık" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "İkinci kırk yıl için yola çıktık"

16.11.2021 00:57
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "İkinci kırk yıl için yola çıktık"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi.

Tavşanlı ilçesinde partililer tarafından karşılanan Erbakan, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerinde üniversiteden arkadaşı Fatih Abaş ile de sohbet etme imkanı bulan Fatih Erbakan, geçtiğimiz yıl açılan parti binasını ziyaret etti.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada Milli Görüş'ün birinci kırk yılı ve ikinci kırk yılı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Mevcut imkanlarla ve mevcut şartlarda ortaya konulan, önümüze konulan engellerle 3 senede biz 13 yıllık bir yol aldığımızı görüyoruz. Bu da merhum Erbakan hocamızın Allah gani gani rahmet eylesin, kimse bu davaya bir şeref katamaz, herkes bu davaya katılmakla şeref bulur sözüyle ifade ettiği bu davanın bereketiyledir, milli görüşün bereketi iledir elhamdülillah. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki biz yola çıkarken, partimizi kurarken dış güçlere sırtımızı dayayarak yola çıkmıyoruz. Biz holding patronlarına medya patronlarına sermaye sahiplerine sırtımızı yaslayarak yola çıkmıyoruz. Kapalı kapılar ardından söz verip sözler alarak anlaşmalarla yola çıkmıyoruz. Biz yola çıkarken önce Cenabı Allah'a sonra da bu aziz millete güvenerek yola çıkıyoruz dedik. Birinci kırk yıl efsane hizmetlerle dolu bir kırk yıldır. Merhum Erbakan hocamızın 1969'dan 2011 yılına kadar vefatına kadar sürdürdüğü, efsane hizmetlerin yapıldığı bir kırk yıldır. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, istihdama, kalkınmaya yönelik nerede bir çivi çakılmışsa nerede taş üstüne taş konulmuşsa orada Erbakan hocamızın, orada milli görüşün imzası var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kısa sürede dar gelirli kesimin refah düzeyini, gelir düzeyini bu kadar yüksek oranda başka hükümet gelmemiştir. 54. Hükümet bu noktada sadece Türkiye şampiyonu değil dünya şampiyonudur. Aynı aşkla ikinci kırk yıl için yola çıktık. İş ve istihdam için 634 proje ile kalkınmayı başlatacağız, işçi memur, emekli maaşlarına Yeniden Refah gelir gelmez, yüzde 70 maaş zam yaparak başlayacağız" dedi.

Daha sonra parti binasında Erbakan'a, Yeniden Refah Partisi Başkan Abdullah Kul ve yönetimi tarafından hediyeler takdim edildi. - KÜTAHYA

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Tavşanlı, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'İkinci kırk yıl için yola çıktık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "İkinci kırk yıl için yola çıktık" - Son Dakika
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