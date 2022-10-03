Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yusufeli'nde temaslarda bulundu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yusufeli'nde temaslarda bulundu

03.10.2022 17:50
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yusufeli'nde temaslarda bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Erbakan, yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Partisinin ilçe binasının açılışını da gerçekleştiren Erbakan, partililerle bir süre sohbet etti.

Erbakan, parti binasında gazetecilere, ekim ayının sonuna kadar tüm illerdeki kongreleri bitirip 6 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda 2. olağan büyük kongrelerini yapacaklarını söyledi.

Öncelikli gündemlerinin ekonomi olduğunu belirten Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik sıkıntılar burada da Türkiye'nin dört bir yanında da vatandaşın belini bükmüştür. Alım gücünün düşmesi, yoksulluk, ekonomik sıkıntılar hem işçiyi, memuru hem de özellikle küçük esnafı, çiftçiyi, köylüyü derinden etkilemektedir. Milli Görüş olarak geçmişten gelen tecrübelerimiz ve iş bitirme belgelerimiz, referanslarımız var. Şimdi Yeniden Refah Partisi olarak ortaya koyduğumuz projelerimiz, milli kaynak paketlerimiz var. Bunların da bir çözüm olarak Yusufeli halkına sunulmasını amaçlıyoruz."

Erbakan, ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde de incelemelerde bulundu.

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FATİH ERBAKAN KİMSEYE DİYET BORCUMUZ OLMAYACAK FATİH ERBAKAN KİMSEYE DİYET BORCUMUZ OLMAYACAK Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Artvin'de partisinin il kongresine katıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Artvin'de partisinin il kongresine katıldı
Kaynak: AA

Fatih Erbakan, Refah Partisi, Yusufeli, Artvin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yusufeli'nde temaslarda bulundu - Son Dakika

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