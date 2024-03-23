Yeniden Refah Partisi Horasan\'da Saldırıya Uğradı

Politika

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu, Horasan'da yaşanan saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkan Mustafaoğlu, yaptığı açıklamada, "Saha çalışmalarımız esnasında Yeniden Refah Partisi Horasan Belediye Başkan Adayımız Abdulhatem Bastem'in aile fertlerine ve teşkilat mensuplarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yeniden Refah Partisi'nin tüm ülke genelinde olduğu gibi şehrimizdeki yükselişinin de önüne geçilebilme ve milletimizi kutuplaştırmaya yönelik gerçekleştirilen hiçbir eylemi tasvip edemeyiz. Ancak, Şölen olarak nitelendirdiğimiz seçimlerimizin hangi şartta olursa olsun sabırlı bir şekilde sürdürülmesi ve sürecin sükünetle neticelendirilmesini çok önemsemekteyiz. Bu anlamda seçim çalışmalarını sürdüren tüm adaylarımızı ve teşkilatlarımızı itidalli olmaya ve sükünete davet ediyor, şehrimize yakışmayan bu tarz olayların tekrar edilmemesini, Erzurum'a ve Erzurumlu ya yakışanın yapılmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM