Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu, Horasan'da yaşanan saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Başkan Mustafaoğlu, yaptığı açıklamada, "Saha çalışmalarımız esnasında Yeniden Refah Partisi Horasan Belediye Başkan Adayımız Abdulhatem Bastem'in aile fertlerine ve teşkilat mensuplarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yeniden Refah Partisi'nin tüm ülke genelinde olduğu gibi şehrimizdeki yükselişinin de önüne geçilebilme ve milletimizi kutuplaştırmaya yönelik gerçekleştirilen hiçbir eylemi tasvip edemeyiz. Ancak, Şölen olarak nitelendirdiğimiz seçimlerimizin hangi şartta olursa olsun sabırlı bir şekilde sürdürülmesi ve sürecin sükünetle neticelendirilmesini çok önemsemekteyiz. Bu anlamda seçim çalışmalarını sürdüren tüm adaylarımızı ve teşkilatlarımızı itidalli olmaya ve sükünete davet ediyor, şehrimize yakışmayan bu tarz olayların tekrar edilmemesini, Erzurum'a ve Erzurumlu ya yakışanın yapılmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Horasan'da Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Polis olay yerine gelerek uyarı ateşi açtı ve kaçmaya çalışan iki kişiyi gözaltına aldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki 'Büyük Ankara Mitingi'nde halka seslenecek, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'na katılacak. (Ankara/14.00/İstanbul/19.26)
CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Başalan Mahallesi'nde düzenlediği ziyaret mitinge dönüştü. Özel, halka yeni bir hizmet anlayışının 9 gün sonra başlayacağını söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, Rusya Hükümeti'ne ve Rus halkına taziyelerini iletti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partinin 488 bin üye kaydına ulaştığını ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirtti. Erbakan, önümüzdeki seçimlere üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi parti olarak gireceklerini söyledi ve birkaç ay içinde bir milyon üye sayısına ulaşacaklarını ifade etti.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partinin 488 bin üye kaydına ulaştığını ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirtti. Erbakan, hedeflerinin bir milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu ve 31 Mart seçimlerinde oylarını arttıracaklarını söyledi.
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