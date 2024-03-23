Yeniden Refah Partisi Horasan'da Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi Horasan'da Saldırıya Uğradı

Yeniden Refah Partisi Horasan\'da Saldırıya Uğradı

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu, Horasan'da yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Mustafaoğlu, saldırıyı kınayarak seçim sürecinin sükunetle devam etmesini ve şehre yakışmayan olayların tekrarlanmamasını temenni etti.

23.03.2024 01:13  Güncelleme: 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu, Horasan'da yaşanan saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkan Mustafaoğlu, yaptığı açıklamada, "Saha çalışmalarımız esnasında Yeniden Refah Partisi Horasan Belediye Başkan Adayımız Abdulhatem Bastem'in aile fertlerine ve teşkilat mensuplarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yeniden Refah Partisi'nin tüm ülke genelinde olduğu gibi şehrimizdeki yükselişinin de önüne geçilebilme ve milletimizi kutuplaştırmaya yönelik gerçekleştirilen hiçbir eylemi tasvip edemeyiz. Ancak, Şölen olarak nitelendirdiğimiz seçimlerimizin hangi şartta olursa olsun sabırlı bir şekilde sürdürülmesi ve sürecin sükünetle neticelendirilmesini çok önemsemekteyiz. Bu anlamda seçim çalışmalarını sürdüren tüm adaylarımızı ve teşkilatlarımızı itidalli olmaya ve sükünete davet ediyor, şehrimize yakışmayan bu tarz olayların tekrar edilmemesini, Erzurum'a ve Erzurumlu ya yakışanın yapılmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Güvenlik, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Horasan'da Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 A Milli Takımımız Macaristan’a 1-0 yenildi A Milli Takımımız Macaristan'a 1-0 yenildi
00:38 Moskova’daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi Moskova'daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi
21:38 Moskova’daki terör saldırısından ilk görüntüler Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
20:46 Moskova’da terör saldırısı: En az 40 ölü, 100’den fazla yaralı var Moskova'da terör saldırısı: En az 40 ölü, 100'den fazla yaralı var
23:51 Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Kaftancıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
23:35 Bursa İnegöl’de kan donduran kedi katliamı Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler Bursa İnegöl'de kan donduran kedi katliamı! Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler
22:59 Ukrayna, Moskova’daki konser salonu saldırısıyla ilişkilerinin olmadığını açıkladı Ukrayna, Moskova'daki konser salonu saldırısıyla ilişkilerinin olmadığını açıkladı
22:45 Nevşehir’de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3’ü ağır 7 yaralı Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı
22:25 ABD, Rusya’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
22:19 ABD’den Moskova’da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler
20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 02:27:39. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Horasan'da Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement