Yeniden Refah Partisi Kayseri\'de Refah Kreşi Açacak

Kayseri'nin geleceği için projeler üreten Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şehrin her mahallesinde çocuklara erken yaşta eğitim imkanı sunacak olan 'Refah Kreşi' açma projesini duyurdu.
Özkırış, her çocuğun en iyi eğitimi alması ve erken yaşta nitelikli bir eğitim ortamına erişim sağlaması gerektiğine inandığını ifade ederek; bu istikamette şehrin her mahallesinde açılacak olan Refah Kreşleri'nin, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlayacak ve ailelere ekonomik açıdan destek olacağını söyledi. Özkırış; "Refah Kreşleri, sadece çocukların bakımı ve eğitimi ile kalmayacak, aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Ayrıca, kreşlerde görev alacak eğitimciler özenle seçilerek, çocukların en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için kaliteli bir eğitim sunulacak. Bu projeyle hem çalışan anne ve babaların çocuk bakımı konusundaki endişelerini azaltmayı hem de şehirdeki eğitim kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, her çocuğun eğitim hakkını koruyarak toplumsal eşitliği sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın bu projesi, şehrin her kesiminden aileye hitap ederek çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve gelişmelerini destekleyecek. - KAYSERİ
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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sürecinde rakipleriyle projeler ve yapılacak işler üzerinden bir yarış içinde olmak istediklerini söyledi. Dağ, Gıda Çarşısı esnafını ziyaret ederek destek istedi. İzmirlilerin belediyeden hizmet beklediğini belirten Dağ, İzmir'in kronik sorunlarının palyatif çözümlerle kalkılamayacağını vurguladı. Adayların belediyeyi yönetme becerisi ve projeleri üzerinden tartışılması gerektiğini ifade eden Dağ, Özgür Özel'in İzmir'e aday dayatması yaptığını belirtti. Dağ, İzmir'e hizmet etmek istediklerini ve İzmirlilerin 31 Mart'ta kendilerine bu imkanı vereceğini sözlerine ekledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa'da yapılacak yatırımlar için AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile bir araya geldi.
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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, bir derneğin davetlisi olarak kentin iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Bodrum'un Türkiye'deki 40 ilden daha fazla vergi ödediğini ancak karşılığını alamadığını belirtti. Tosun, Bodrum'un en büyük sorunu olan susuzlukla ilgili projelerini anlattı ve Büyükşehir Belediyesi'nden destek istedi.
Ahmet Uzer, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı için adının geçtiği iddiaların doğru olmadığını belirterek aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Uzer, aileye zaman ayırmak gerektiğini ve bayrağı yeni dava ve teşkilat mensuplarına devretmek gerektiğini ifade etti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ise partisi için elinden geleni yapacağını söyledi.
MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ile Kocasinan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Doğan, konuşmasında Çolakbayrakdar'ın Kocasinan'ın vizyonunu değiştirdiğini belirtirken, belediye başkan adaylarının ilçeyi iyi bilmesi gerektiğini vurguladı ve Çolakbayrakdar'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu söyledi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sosyal belediyecilik anlayışıyla dul ve yetimlere hane başı aylık 2000 TL nakdi destek vereceklerini açıkladı.
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