Yeniden Refah Partisi, Kayseri\'ye tıbbi görüntüleme merkezleri açacak

Kayseri'nin geleceği için önemli adımlar atmaya hazırlanan Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şehrin her ilçesine yayılmış tıbbi görüntüleme merkezleri açma projesini duyurdu.
Özkırış, bu projeyle Kayseri'nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve sağlık altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Tıbbi görüntüleme merkezleri, ilçe sakinlerinin röntgen, ultrason, mamografi ve diğer tıbbi görüntüleme hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde erişimini sağlayacak.
Ayrıca, bu merkezlerde yapılan görüntüleme işlemlerinin sonuçları, uzman sağlık personeli tarafından değerlendirilerek hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi için önemli bir katkı sağlayacak. Bu sayede, ilçe sakinleri sağlık sorunlarını daha hızlı bir şekilde tespit edebilecek ve gerektiğinde tedavi sürecine daha erken başlayabilecekler.
Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın liderliğindeki belediye yönetimi, bu tıbbi görüntüleme merkezlerini modern ve donanımlı bir şekilde tasarlayarak vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacak. Ayrıca, merkezlerde görev alacak sağlık personelinin sürekli eğitimi ve kaliteli hizmet anlayışı da projenin önemli bir parçasını oluşturacak.
Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın bu önemli projesi, şehirde yaşayanların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak sağlık alanında yaşam kalitesini artıracak. Kayseri halkı, Özkırış'ın liderliğindeki belediye yönetiminin şehrin her kesimine fayda sağlayacak projelerle dolu olacağına olan güvenlerini dile getiriyor. - KAYSERİ
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Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Çolak, Bursa Platformu Derneği'ni ziyaret ederek projeler hakkında bilgi verdi.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, görev süresi boyunca yapılan hizmetleri basın mensuplarıyla paylaştı. Başkan Kılınç, yapılan hizmetlerin sunumunu yaparak, Adıyaman'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
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