Yeniden Refah Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı Önder Tanır Coşkuyla Karşılandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından Yeniden Refah Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Önder Tanır, Kestel'de coşkuyla karşılandı.
Yeniden Refah Partisi'nin Kestel Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ve Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından rozeti takılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçede coşku ile karşılandı. Kestel İlçe Teşkilatı önünde toplanan yüzlerce kişi ellerinde bayrak ve meşaleler ile Başkan Tanır'ı karşıladı. Başkan Tanır'a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, İl Başkanı Murat Kolancı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sedat Yalçın, Kestel İlçe Başkanı Yakup Acar ve teşkilat mensupları eşlik etti.
"Kestel'e sözümüz, yapacak çok işimiz var"
Yeniden Refah Partisi Kestel İlçe Başkanlığı önünde adaylığını açıklayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "2019 yılında halkımızın teveccühüyle, belediye başkanı olarak hizmet etmeye başladım ve gayret ettim. Bunu da kalfalık dönemi olarak sayabiliriz diye düşünüyorum. Mahalle ayrımı yapmadan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan gerek merkezimizde gerekse köylerimizde kucaklayıcı olduk. Şu an 75 bini aşan nüfusumuzun, en küçüğünden en büyüğüne gönüldaşı olmaya çalıştık. Asla yukarıdan bakmadık. Buna sizler şahitsiniz. Geçtiğimiz dönem zor bir dönemdi. Bütün dünyanın mücadele ettiği, pandemi dönemi bütün olumsuzlukların yaşandığı bir dönem. Ekonomik sıkıntılar ve 6 Şubat depremi. Bütün bu olumsuzlukları mazeret olarak kabul etmedik, çalıştık ve eserleri ortaya koyduk. Geçtiğimiz mayıs ayında 4 büyük projemizin açılışını yaptık. Pek çok hizmeti hep birlikte hayata geçirdik. Önümüzde 31 Mart seçimleri var. İnşallah, ustalık dönemimizde Yeniden Refah Partimizle, teşkilatımızla, bizleri yalnız bırakmayan siz Kestelli hemşehrilerimizle yaşanması imrenilecek, herkesin yaşamak istediği sosyal projeleriyle, kültür sanatıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla muhteşem bir ilçe olmayı kazanmış olacak. Ustalık dönemimizde bu işi taçlandıracağız. Bu manada bizlere güvenenlere bir kere daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Biz 75 bin nüfusuyla Kestel'de biriz beraberiz. Kardeşçe yaşadık, kardeşçe yaşamaya hep birlikte devam edeceğiz. Bursa'da da inşallah Sedat Başkanımız damgasını vuracak. Bu manada bizleri yalnız bırakmadılar. şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı Önder Tanır Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?