Yeniden Refah Partisi'nden Yozgat Belediye Başkanı seçilen Kazım Arslan adliyede düzenlenen törenle mazbatasını alarak eski başkan Celal Köse'den görevi devraldı.
Adliyede düzenlenen törenin ardından Yozgat Belediyesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Arslan, yaptığı hizmetlerden dolayı Köse'ye teşekkür etti.
5 yıl aradan sonra yeniden göreve başlamanın verdiği mutluluğu ifade eden Başkan Arslan, "Belediye başkanımıza ben teşekkür ediyorum, 5 yıl ilimize hizmet etti, ne şekilde hizmet ettiğini de zaman gösterecek. Bazı şeyler zamanında anlaşılmıyor. Tabi ki 5 yıl aradan sonra yeniden göreve başlıyoruz. Bu aynı zamanda bir güvenin ifadesi, Rabbim hemşerilerimizin bu güvenine karşı bizi mahcup etmesin. Biz de güzel hizmetleri şehrimizde devam ettiririz. Bu günden itibaren Yozgat'a hizmet etmenin gayreti içinde olacağız. Bu seçimler demokratik bir yarış, bu yarış içerisinde bazen alınganlıklar, küskünlükler olur ama bu yarış bittiğinde her şey biter. Seçim bizim için 31 Mart'ta bitmiştir. Yozgat'ta bize oy veren oy vermeyen herkesin belediye başkanıyım" dedi.
Eski başkan Celal Köse ise Arslan'ı tebrik ederek, "Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Bizler 5 yıl boyunca elimizdeki imkanların en iyisini kullanarak hizmet etmeye çalıştık. Belediye başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Rabbim şehrimize hayırlı hizmetler yapmayı vesile eylesin" şeklinde konuştu. - YOZGAT
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi'nden Yozgat Belediye Başkanı Seçilen Kazım Arslan Göreve Başladı - Son Dakika
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