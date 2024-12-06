Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti

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Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Topal, meclis üyesi arkadaşları, Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ve Ali Ömür'le birlikte partiden ayrılarak, Ladik Belediyesi Başkanlığı görevine 'bağımsız' olarak devam etme kararı aldıklarını ifade etti.

06.12.2024 20:28  Güncelleme: 20:42
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Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, yardımcılarıyla birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Samsun'da yerel seçimlere Yeniden Refah Partisi'nden(YRP) girerek Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

YARDIMCILARI İLE BİRLİKTE İSTİFA ETTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Adnan Topal, "Saygıdeğer kıymetli hemşehrilerim. Uzun zamandır vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşları ve topluluklarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bu gün itibarıyla meclis üyesi arkadaşlarım, Başkan Yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür'le Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Yeniden Refah Partisi\'ne şok! Belediye başkanı istifa etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Yildiz:
    yeniden Refah 3-5 Belediye Kazandı Onlarda İstifa etdi 6 1 Yanıtla
  • Altan Tan:
    milli görüş davası kutsal bır davadır herkese nasip olmaz hızmet etmek yürü anca gıdersınız satılmişlar 2 3 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Erbakan satılmışlarla yola cıka bunlar tecrübe olur yolun açık olsun 3 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Paraları Cukka Yapın Sonrada İstifa Edin 2 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Yola çıktığın Adama dikkat edeceksin 1 1 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    yeniden refah partisinde çürük elma dalında durmaz kendiliğinden dökülür 1 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    yeniden refah, oldu istifa refah 1 1 Yanıtla
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