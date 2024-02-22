Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı görevden alındı

Politika

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, belediye başkan aday listesini İl Seçim Kurulu'na zamanında teslim etmediği gerekçesiyle görevden alındı.

Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye Merkez Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi ile Cevdetiye Belediye Başkanlığı adaylık başvurularının, seçim takvimine uyulmaması sebebiyle reddedildiği belirtildi. Kararda ayrıca, YSK'nın daha önce aldığı kararlar ve seçim takvimi gereği başvuruların süre yönünden reddine hükmedildiği ifade edildi.

"Seçime girememenin ızdırabı içerisindeyim"

Seçime girememenin kabul edilemez hatalar ve derin ızdırabı içerisinde olduğunu söyleyen Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, "3 yıldır elimden gelen fedakarlıklarla yürütmekte olduğum Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığını bence de kabul edilemez bilgi yanlışlığı dolayısıyla partimizin Merkez ilçe, Hasanbeyli ve Toprakkale'de seçime girememenin ızdırabı içerisindeyim. Genel merkezimizin de görevden alma kararıyla birlikte aranızdan ayrılıyorum. Bu olayda ihmal olabilir ama kastımın asla olamayacağını beyan etmek isterim. Tüm seçmenlerimizden ve teşkilat mensuplarımızdan kusurumdan dolayı özür diliyorum. Hakkımda söylenen mesnetsiz iftiralardan dolayı onları Allah'a havale ediyorum "dedi.

"YSK'ya resmi bir itirazda bulunulmuştur"

Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Adem Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Osmaniye Belediye Başkanlığı adaylık sürecimizde mevcut il başkanının ihmalleri ve hataları, adaylık sürecimizi beklenmedik bir şekilde sekteye uğratmıştır. Yaşanan sürecin detaylarıyla ilgili olarak YSK'ya resmi bir itirazda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı. - OSMANİYE