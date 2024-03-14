Yeniden Refah Partisi Üye Sayısı 470 Bine Ulaştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz akın akın, fevç fevç Yeniden Refah'a koşuyor. Bugün itibarıyla 470 bin üye sayısını geçtik. 6 ayda 260 binden 470 bine, 6 ayda yüzde 85 büyüme demektir. Yeniden Refah Partisi, Türkiye siyasetinin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. İnşallah bu büyümeyi 31 Mart'ta sandıklara yansıtacak, sandıkları patlatacak ve 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik dönemini inşallah başlatacak" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında dün geldiği Trabzon'da bugün Arsin ilçesinde partililerle buluştu. Meşaleler ve sloganlarla karşılanan Erbakan, yaptığı konuşmada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lokman Öztürk ve Arsin Belediye Başkan adayı Hamza Bilgin'e destek istedi. İlköğretimini Trabzon'da tamamlayan eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın memleketim dediği Arsin'de olmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erbakan, "Burası aynı zamanda merhum hocamızın da memleketi. Trabzon, Erbakan hocamızın memleketi. O nedenle hemşehrilerimizle bir arada olmaktan, merhum Erbakan hocamızın memleketinde bulunmaktan hem de böyle mübarek bir Ramazan ayında sizlerle buluşmaktan dolayı Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Büyük bir bahtiyarlıktır duyuyoruz. İnşallah Erbakan hocamızın hayatının çok önemli bir kısmının geçtiği, memleketim dediği Trabzon'umuza, Arsin'imize Yeniden Refah Partimizin başkanlarına hizmet etmek inşallah nasip olur. İnşallah Trabzonlulara, Erbakan hocamızın hemşehrilerine en hayırlı hizmetleri yapmak başkanlarımıza nasip olur" şeklinde konuştu.
"Milletimiz akın akın, fevç fevç Yeniden Refah'a koşuyor"
Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye siyasetinin en hızlı büyüyen partisi olduğunu söyleyen Erbakan, "Trabzon'a ve Trabzonlulara hizmet bizler için bir şereftir inşallah. Cenab-ı Allah bu şerefi bizlere nasip eylesin. Tüm Türkiye'de meydanlarda, caddelerde, sokaklarda Yeniden Refah rüzgarı esiyor. Bütün siyaset bilimciler, yorumcular, anket firmaları, hatta rakip siyasi partiler mensuplarına dahi diyorlar ki 'Sahada tek bir rüzgar var, o da Yeniden Refah rüzgarıdır.' Yine mutabık kaldıkları bir husus bu seçimlerde, 31 Mart'ta oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacak diyorlar. Biz de bunu meydanlarda görüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde bu manzarayı görüyoruz elhamdülillah. 3'e mi, 4'e mi, 5'e mi oylarını katlayacak, bunun tartışmasını yapıyorlar. 14 Mayıs seçimlerinde bizi diğer partililerin içerisinde gösteriyordu anketler. Biz yüzde 3'e yakın oy aldık. Şimdi aynı anket firmaları Türkiye genelinde Yeniden Refah'ı yüzde 6-8 gösteriyorlar. Bu hesaba göre bu seçimlerde yüzde 20'nin üzerinde inşallah oy alacağız. Milletimiz akın akın, fevç fevç Yeniden Refah'a koşuyor. Bugün itibarıyla 470 bin üye sayısını geçtik. 6 ayda 260 binden 470 bine, 6 ayda yüzde 85 büyüme demektir. Yeniden Refah Partisi, Türkiye siyasetinin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. İnşallah bu büyümeyi 31 Mart'ta sandıklara yansıtacak, sandıkları patlatacak ve 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak" diye konuştu.
"Bu manzarayı görünce millet Yeniden Refah'a koşuyor"
Erbakan, "Milletimiz neden akın akın, fevç fevç Yeniden Refah'a koşuyor söylüyorum. Yeniden Refah'ın temsil ettiği Milli Görüş, 96-97'de Erbakan hocamızın başbakanlığında iktidarda oldu. 96-97'deki şartları milletimiz hatırlıyor, o bolluk bereket dönemini hatırlıyor. Yeniden o dönemi yaşamak için Milli Görüş'e, Yeniden Refah'a koşuyor. Olayın özeti bu" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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