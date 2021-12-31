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Yeniden Refah'tan 'Doğu Akdeniz' açıklaması: "Kaygılıyız" - Son Dakika

Yeniden Refah'tan 'Doğu Akdeniz' açıklaması: "Kaygılıyız"

31.12.2021 15:25
Yeniden Refah'tan 'Doğu Akdeniz' açıklaması: "Kaygılıyız"

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırları içerisinde yer alan 5. ve 10. parsellerdeki son gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki mevcut haklarımızın korunması konusundaki kaygılarımızı bir kez daha ortaya çıkarmış bulunmaktadır" denildi.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada, " Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırları içerisinde yer alan 5. ve 10. parsellerdeki son gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki mevcut haklarımızın korunması konusundaki kaygılarımızı bir kez daha ortaya çıkarmış bulunmaktadır" denildi.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de MEB sınırları içerisinde, hükümetin ekonomik ve askeri ortağı Katar'ın devlet petrol şirketi ile ABD'li enerji devi Exxon Mobil'in sondaj çalışmaları başlatmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Son derece vahim bir gelişme!"

Gelişmeleri Doğu Akdeniz'deki çıkarlar açısından son derece vahim olarak değerlendiren Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin MEB sınırları içerisinde yer almakta olan 5. ve 10. bloklardaki son gelişmeler ister istemez dikkatlerin yeniden Kıbrıs'a çevrilmesine neden olmuş bulunmaktadır. Daha önceden Türkiye'nin MEB sınırları içerisinde yer alan 5. Blok ile ilgili Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Exxon Mobil ve Katar Petrolleri arasında sondaj çalışmalarının yapılmasına yönelik anlaşmanın imzalanmasından haftalar sonra, 10. blokta yer alan Glaucus-2 kuyusunda sondaj çalışmasının başlatılmış olması Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının gasp edilmesi açısından son derece vahim bir gelişme olduğu ortadadır. Söz konusu Glaucus-2 kuyusunda 2019 yılında yapılan araştırma sonucunda Stena IceMax sondaj gemisi tarafından bu parselde deniz seviyesinin altında 14 bin feet düzeyine kadar inilmiş ve yaklaşık 5 ile 8 trilyon metre feet gazın tespiti ortaya konulmuştur. Exxon Mobil, Glaucus-2 kuyusunun yer aldığı 10. bloğun işletmecisi olup, Katar Enerji de söz konusu olan bu blokta Exxon'un ortağı olarak yer almaktadır."

"Hükümetimiz çok geç olmadan gerekli adımları atmalı"

Hükümete, Doğu Akdeniz'deki hakların korunmasına yönelik acil adımlar atılması çağrısında bulunan Bekin, "Türkiye'de cereyan etmekte olan son ekonomik gelişmeler ve dövizdeki dalgalanmalar tüm dikkatlerin ekonomi üzerinde yoğunlaştığı bir dönemde Türkiye'nin MEB sınırları içerisinde yer alan 5. ve 10. parsellerdeki son gelişmeler Doğu Akdeniz'deki mevcut haklarımızın korunması konusundaki kaygılarımızı bir kez daha ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Sonuç olarak AK Parti hükümeti ve muhalefet partileri, kimin tarafından planlanıp sahneye konulduğu tartışma konusu olan içsel sorunlar ile odaklanmışken, Ege adalarında Türkiye aleyhinde seyir gösteren gelişmelerde olduğu gibi, Doğu Akdeniz düzleminde de Türkiye'nin çıkarlarını ilgilendiren gerçekler karşısında suskun kalmamasını ve Yeniden Refah Partisi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki mevcut hükümetin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ışığında süratle hak ve hukukumuzun korunması konusunda gerekli acil adımları atmasını beklediğimizi açıkça ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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milli eğitim bakanlığı, Refah Partisi, Doğu Akdeniz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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