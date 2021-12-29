Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "İBB'ye yönelik teftiş, parlatma operasyonudur" - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan teftişe ilişkin, "Bu, bir parlatma operasyonudur. Bu parlatma operasyonunu, ekonomik kriz döneminde gözümüze parmaklarını soka soka yapıyorlar." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni varyantlar nedeniyle Avrupa'da Kovid-19 vaka sayılarının arttığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "endişe edilmemesine" yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Eğitimin ve sınavların yüz yüze devam etmesinin, vakaları artıracağını savunan Yılmaz, "Yenilik Partisi olarak online eğitim ve sınav taleplerini destekliyoruz. Hiçbir şey insan sağlığından daha değerli değildir. İlla Avrupa'da salgının patlaması beklenmemeli. Madem bu varyantın hızlı şekilde yayıldığı tespit ediliyor, kendi çocuklarımızı güvene almamız lazım." diye konuştu.

Türkiye'deki ekonomik krizin sürdüğünü ve döviz kurlarındaki düşüşün çarşı, pazar fiyatlarına yansımadığını öne süren Yılmaz, "Bunlar, bu yüzyılın keneleridir. Bu hükümet, faizcilere çalışıyor. Biz de böyle keriz, ahmak yerine konuluyoruz. Vatandaş mıyız, köle miyiz belli değil." ifadesini kullandı.

Öztürk Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmayı anımsatarak, şunları kaydetti:

"AKP ve CHP ortaktır, iş birliği yapar, paslaşır, birbirlerinin hatalarını hep kapatırlar; birbirlerini aklar; gündemi değiştirirler. Birbirlerini güya eleştirirler, eleştirilerinde dozajı artırır bazen dava konusu olurlar ama emin olun AKP ile CHP birbirlerini desteklerler. CHP, AKP'nin yedek lastiği ve kuklasıdır, Erdoğan tarafından yönetilmektedir, adaylarını CHP'deki adamları üzerinden Erdoğan belirler. Bu, bir parlatma operasyonudur. Bu parlatma operasyonunu, ekonomik kriz döneminde gözümüze parmaklarını soka soka yapıyorlar. Bunu kınıyorum, bundan utanıyorum."

Yılmaz, partisinin iktidara gelmesi halinde, limanların ve maden alanlarının yabancılara satışının yasaklanacağını, e-Vize sistemini çıkaranların yargılanacağını da söyledi.