Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin İzmir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katıldı.

Karabağlar ilçesindeki Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Yılmaz, enerji, tarım ve dijitalleşme alanlarında projelerinin olduğunu söyledi.

Yenilik Partisinin Türkiye'de "farklı işler yapmak istediğini" kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Benim önceliklerim AKP'nin öncelikleri ile örtüşmüyor, CHP'nin öncelikleri ile örtüşmüyor. İYİ Parti'nin ve diğerlerinin öncelikleriyle de örtüşmüyor. Çünkü ben bu düşünceyi, sadece iki tane salonda kasaba politikacılarına laf yetiştirerek öğrenmedim. Ben bu düşünceyi Musul'da öğrendim, Avrupa Birliği'nde öğrendim, Amerika'da öğrendim, Asya'da öğrendim, geldim, toparladım. Bunun üzerine çıktım ve memleketime daha fazla nasıl bir şey yapabilirimin derdindeyim."

Tek liste ile gidilen seçimde Mert Metin, İzmir il başkanlığına getirildi.

Kongreye, Yenilik Partisi Genel Başkan yardımcıları Bülent Yılmaz, Ayşe Ünlü, Mesut Can Yılmaz'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.