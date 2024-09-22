Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel: 'Diğer partilerden teklifler aldık' - Son Dakika
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Politika

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel: 'Diğer partilerden teklifler aldık'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel: \'Diğer partilerden teklifler aldık\'

İYİ Partiden Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel, siyasi partilerden kendilerine geçmek için teklifler aldıklarını açıkladı. Özel, birlik ile ilçeye en iyi hizmeti sağlama vurgusu yaptı.

22.09.2024 10:31  Güncelleme: 10:32
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2024 Yerel seçimlerinde İYİ Partiden Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel, siyasi partilerden kendilerine geçmek için teklifler geldiğini açıkladı.

Son günlerde ismi farklı siyasi partilerle anılan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, başka partiye geçecek söylentilerine son noktayı koydu. Sosyal medyada yayın yapan bir programa katılan Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bir çok siyasi partilerimizden teklifler geldi. Bu teklifler bizleri onura ediyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Biz görevimizin başındayız. Ben bir siyasi değilim Yenişehir halkının belediye başkanıyım. İlçemizdeki siyasi parti ilçe başkanlarımızın hepsi dört dörtlük insanlar hepimizin de ortak paydası Yenişehir'dir. Biz hep birlikteyiz. Şimdi birlik zamanı şimdi Yenişehir'e hep birlikte neler katabilir onun zamanı ve hepsi de bize katkı sağlıyorlar. Boş işlerle dedikodularla uğraşacak vaktimiz yok. Hepimizin ortak derdi ilçe halkımıza en iyi hizmetleri sağlamaktır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ercan Özel, Yenişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel: 'Diğer partilerden teklifler aldık' - Son Dakika

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