Yenişehirlioğlu'ndan Nefret Diline Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başörtülülere yönelik ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bir şahsın tutuklanmasına ilişkin, "Bu topraklarda nefret dilinin ve ayrımcılığın hiçbir türüne asla müsamaha göstermeyeceğiz. Adalet önünde hesap verecek olan bu karanlık odaklara karşı dimdik durmak hepimizin ortak ve ertelenemez görevidir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanı ve başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, NATO Zirvesi dolayısıyla alınan önlemleri eleştirdi.

Türkiye tarihinde "emsali az yaşanmış" bir dizi idari tedbirle karşı karşıya olduklarını dile getiren Ekmen, "Trump Ankara'ya gelecek diye Anayasayı geçici olarak yürürlükten mi kaldırdınız? Yabancı liderler Ankara'ya inecek diye bu ülkenin öz evladı vatandaşları basın açıklaması yapamayacak mı? Pankart açamayacak, yürüyemeyecek mi?" ifadesini kullandı.

Uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapan her ülkenin, ciddi bir hukuk devleti olduğunu ve vatandaşlarına ne kadar değer verdiğini göstermek isteyeceğini belirten Ekmen, "Siz zannediyor musunuz ki bütün yollar boş olduğunda, hiçbir yerde bir Türk vatandaşı görülmediğinde bu gelen misafirler sizin ne kadar büyük ve önemli bir devlet olduğunuzu düşünecek?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Terör örgütünün silah bırakma söylemini ortaya koymasına rağmen somut adımlar atmaktan kaçınması..." şeklindeki ifadesini aktardı.

Bu duruma tepki gösteren Poyraz, "Bir parti sözcüsünün, hele ki iktidar partisi sözcüsünün seçtiği cümleleri çok daha titiz seçmesi, neyi temsil ettiğine, ne üzerine konuştuğuna, neyi beyan ettiğine çok daha dikkatli ve buna ilişkin cümlelerine, kelimelerine ve bunların ne anlama geldiğine ilişkin çok daha özenli olması gerekmektedir." diye konuştu.

"Bu matemden ayrılık değil, çelikten kardeşlik destanı çıkarıyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, muharrem ayının 10'uncu günü dolayısıyla ehlibeytin acısını yüreklerinde sır edip tutulan yası matem oruçlarıyla Hakk'a niyaz ettiklerini söyledi.

"Bizler bu matemden bir ayrılık gayrılık değil, zulme karşı Hüseyni bir duruş, çelikten bir kardeşlik destanı çıkarıyoruz." diyen Kılıç, Hakk'ın rızası için lokmasını da Kerbela'nın hüznünü de toprağının bereketini de bir bilen, büyük bir ailenin mensubu olduklarını anlattı.

Toprağa düşen her afetin sızısını da aynı şiddette omuzlarında hissettiklerini ifade eden Kılıç, "Vatanı silahıyla koruyan kahramanımız neyse, o toprağı nasırlı elleriyle, alın teriyle yeşerten çiftçimiz de bizim için aynısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalarda ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan afetleri anımsatan ve bunlardan etkilenenlerin yanında olduklarını vurgulayan Kılıç, çiftçilere TARSİM sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, emekli ve çalışan yoksulluğu gerçeğiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

İktidarın emekliyi ve asgari ücretliyi unuttuğunu ileri süren Koçyiğit, "DEM Parti olarak temmuz ayında hem işçilere, asgari ücretlilere hem de emeklilere ara zam yapılması, net 60 bin liralık bir ücretin, hem işçilere hem de emeklilere verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, NATO Zirvesi dolayısıyla alınan önlemleri eleştirirken, "Türkiye'yi sıkıyönetim rejimine teslim etmek." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin, hukuk devleti olmak, temel hak ve özgürlükleri teminat altına almak zorunda olduğunu dile getiren Emir, "Anayasa her defasında böylesine ihlal edilmemelidir. Türkiye demokrasisine bu kadar kastetmekten vazgeçin, 86 milyonu karşınıza almayın." ifadesini kullandı.

"Karşımızdaki organize bir nesil tasfiyesi hareketidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, gıda güvenliğinin milli güvenliğin en kritik unsurlarından biri haline geldiğini, tarımda kendi kendine yetebilen bir Türkiye için kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Tohumculuğun geleceğin biyolojik bağımsızlığının ve küresel arenadaki gücün en stratejik yapı taşı olduğuna işaret eden Yenişehirlioğlu, milli tarım hamleleriyle Türk tohumculuğunun geleneksel kalıpları kırdığını, ileri teknolojiyle harmanlanmış AR-GE odaklı küresel bir güç haline geldiğini anlattı.

Toplumun harcı ve en mukaddes kalesi aile müessesesinin, sapkın zihniyet ve karanlık çevrelerin hedefinde yer aldığına dikkati çeken Yenişehirlioğlu, "Karşımızda duran şey organize bir nesil tasfiyesi hareketidir. Evlatlarımızı hedef alan bu barbarca vandalizme karşı müsamaha göstermek, yarınlarımızdan ve geleceğimizden vazgeçmekle eş değerdedir. Bizi bu girdaba çekmeye çalışan kirli senaryoları yırtıp atacak reçete kendi medeniyet hafızamızda, her türlü inançsızlığı sarsılmaz bir inançla bertaraf edecek güç ise yüreklerimizde saklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başörtülü kadınlara yönelik "İmha edilsinler." şeklinde nefret dolu ifadeler kullanan şahsın emniyet güçlerince yakalandığını anımsatan Yenişehirlioğlu, kendisinden olmayanı açıkça hedef gösteren "meşum zihniyetin" toplumun huzurunu bozmayı ve fitne ateşi yakmayı amaçladığını belirtti.

Söz konusu olayı "toplumsal barışa, birliğe ve kardeşliğe yapılan bir saldırı" olarak nitelendiren Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin inancından, kutsal değerlerinden, kılık ve kıyafetinden ötürü vatandaşlarımızı ötekileştirmeye, toplumu tehlikeli biçimde kutuplaştırmaya asla hakkı yoktur. Kadınların inanç özgürlüğü kutsaldır. Bu kutsal haklara saygı duyulması her şeyden önce temel bir yükümlülüktür. Bu topraklarda nefret dilinin ve ayrımcılığın hiçbir türüne asla müsamaha göstermeyeceğiz. Adalet önünde hesap verecek olan bu karanlık odaklara karşı dimdik durmak hepimizin ortak ve ertelenemez görevidir. Bu düşüncelerle söz konusu menfur hadiseyi ve bu nefret dolu zihniyeti şiddetle kınıyoruz."