Yerel Basın İçin Yeni Yasal Çerçeve Gerekli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerel Basın İçin Yeni Yasal Çerçeve Gerekli

Yerel Basın İçin Yeni Yasal Çerçeve Gerekli
17.06.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Türkez, MHP'li İsmail Özdemir ile Basın Meslek Kanunu taslağını görüştü. Yerel basın sorunları vurgulandı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, MHP Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i ziyaret ederek, hazırladıkları Basın Meslek Kanunu taslağı üzerine sohbet etti.

MHP'li Özdemir, günümüzde özellikle yerel basının büyük sorunlarla boğuştuğunu belirterek, Türk Medyasının yabancı mecraların istilasına maruz kaldığını söyledi. Yeni bir yasal çerçevenin şart olduğunu ifade etti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Ayhan Türkez ve DAGC Denetim Kurulu Üyesi Cem Bakırcı ile beraber, MHP Medya ve Dijital mecralardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i ziyaret etti. Ayhan Türkez, cemiyet olarak hukukçularla birlikte hazırladıkları Basın Meslek Kanunu taslak metnini İsmail Özdemir'e takdim etti. Metni dikkatle inceleyen Özdemir, Türk Medyasına yönelik yurtdışı menşeili müdahale girişimleri olduğuna yönelik gözlemleri olduğunu söyledi. Hazırlanan taslak teklifi çok kıymetli bulduğunu ifade etti. Başkan Ayhan Türkez, MHP'li Özdemir'e, Türk basınının sorunlarına çözüm üretmeye yönelik açıklamaları için teşekkür etti.

İsmail Özdemir, özellikle yerel medyanın yaşadığı maddi sorunların, bu kuruluşların dış tehditlere açık hale gelmesine zemin hazırladığını kaydetti. Özdemir, "günümüzde kullanıcıların ekseriyatı haberleri sosyal medyadan takip ediyor. Yurtdışı menşeili bu sosyal medya mecraları, dezenformasyona altyapı hazırladığı gibi, tıpkı denizlerdeki istilacı balık türleri gibi, interneti de istila ederek, milli güvenliği tehdit eder hale geldiler. Ayrıca, reklamların da bu mecralara kaymasıyla birlikte, Türk basınının gelirlerinin azalmasına ve kan kaybetmelerine de neden oluyorlar" değerlendirmesi yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmail Özdemir, Doğu Anadolu, Politika, Ekonomi, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerel Basın İçin Yeni Yasal Çerçeve Gerekli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

09:58
Mbappe tarihe geçti Fransa’nın en golcü futbolcusu oldu
Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın danışmanı da gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
01:32
Uğurcan Çakır’dan Paraguay Maçı Mesajı
Uğurcan Çakır'dan Paraguay Maçı Mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 10:02:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Yerel Basın İçin Yeni Yasal Çerçeve Gerekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.