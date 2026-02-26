Yerel Medya Buluşmaları Kastamonu\'da

CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Yerel Medya Buluşmaları"nın dördüncüsü Kastamonu'da gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kentteki bir otelde Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bartın, Düzce, Bolu, Çorum, Amasya, Samsun ve Bartın'dan yerel medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'deki toplantıların ardından Batı Karadeniz'de bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda gazetecilik mesleğini konuşacaklarını belirten Bulut, "Aslında memleketi, memleketin sorunlarını konuşacağız çünkü gazetecilik lafta değil, özde kamu hizmeti veriyor. Kamu hizmeti verirken gazeteciliğin sorunlarını tartışmak, sadece gazetecilere has bir sorunu tartışmak anlamına gelmiyor, bizzat ülkenin demokrasisini tartışmak anlamına geliyor." dedi.

Yerel medyayı "kentin hafızası" olarak niteleyen Bulut, şöyle devam etti:

"Kentin hafızası kesilince özgürlük de kesilmiş oluyor. Bunların hepsini ayağa kaldırmanın bir formülünü bulmak ve buna yerel medyadan başlamak lazım. Yerel medyayı güçlü tutmazsanız ulusalı güçlü tutma ihtimaliniz yok. Kastamonu'da yaşananları Ankara'ya anlatabilmek ya da gündem edebilmek, yine bu ilin gazetecileri sayesinde mümkün olacaktır. Bütünlüğün içerisinde bunu yapmak lazım."

Bulut, toplantıları Türkiye genelinde yapacaklarını vurgulayarak, "Batı'nın sorunu ile Doğu'nun sorunu birbirinden farklı olabilir. Onları bütünleştireceğiz. Bu toplantıları bitirdikten sonra İstanbul'da büyük bir toplantıyla yaptığımız çalışmaları somuta döndüreceğiz. Hükümet programına eklemeye çalışacağız. Orada sizin sorunlarınızı, sizin önerdiklerinizle çözmenin derdine düşeceğiz. Demokrasi basının güçlü olmasıyla, bağımsız yargıyla, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk değerlerine sahip çıkmayla olur. O da sizinle olur." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından yerel ve ulusal medya temsilcilerinin katılımıyla panel ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Toplantıya CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve CHP Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak da katıldı.