Mutlu: İmamoğlu CHP'nin Gerçek Lideri - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mutlu: İmamoğlu CHP'nin Gerçek Lideri

Mutlu: İmamoğlu CHP\'nin Gerçek Lideri

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, CHP'nin 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na ilişkin açıklama yaparak, İmamoğlu'nun CHP'nin lideri olduğunu belirtti.

08.09.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "CHP'nin liderinin Sayın İmamoğlu olduğu net bir şekilde belli oluyor" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu, CHP'nin 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na ilişkin açıklama yaptı. Mutlu, "Benim görüşüm 'Dağ fare doğurdu' diyebiliriz. Şimdi bu resimde Sayın İmamoğlu, 'Patron benim' diyor. 14-15 belediye başkanının yanında bir tek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşması pek de etik değil. Sonrasında hatalarını anlayınca Sayın Yavaş'a verdiklerinde mikrofonu, Sayın Yavaş doğal tepkisini dile getiriyor ve burada Özgür Özel, 'Eyvah ben ne yaptım' diyor ve gidiyor sarılıyor, öpüyor, şirinlik yapıyor. Dolayısıyla kendisinin bu partinin lideri, CHP'nin lideri olmadığını ve patron olan kişinin Sayın İmamoğlu olduğu net bir şekilde belli oluyor. Sayın Özel de maalesef partinin Genel Başkanı olmadığını burada tüm gözler önüne seriyor. Zaten Özgür Özel'in CHP içerisinde çok büyük bir ağırlığının olmadığını tüm Türkiye biliyor. İşte bir tarafta tüzükten önce 3'e bölünmüş bir şey vardı biliyorsunuz, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özel ve Sayın İmamoğlu görünüyordu. Hatta ben şunu iddia ediyorum her zaman; 'Liderini seçemeyen bir parti, Türkiye'yi yönetebilecek bir parti değildir' diyerek son sözümü de söylemiş olayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mutlu: İmamoğlu CHP'nin Gerçek Lideri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 05:50:55. #1.13#
SON DAKİKA: Mutlu: İmamoğlu CHP'nin Gerçek Lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement