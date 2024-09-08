Mutlu: İmamoğlu CHP\'nin Gerçek Lideri

Politika

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "CHP'nin liderinin Sayın İmamoğlu olduğu net bir şekilde belli oluyor" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu, CHP'nin 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na ilişkin açıklama yaptı. Mutlu, "Benim görüşüm 'Dağ fare doğurdu' diyebiliriz. Şimdi bu resimde Sayın İmamoğlu, 'Patron benim' diyor. 14-15 belediye başkanının yanında bir tek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşması pek de etik değil. Sonrasında hatalarını anlayınca Sayın Yavaş'a verdiklerinde mikrofonu, Sayın Yavaş doğal tepkisini dile getiriyor ve burada Özgür Özel, 'Eyvah ben ne yaptım' diyor ve gidiyor sarılıyor, öpüyor, şirinlik yapıyor. Dolayısıyla kendisinin bu partinin lideri, CHP'nin lideri olmadığını ve patron olan kişinin Sayın İmamoğlu olduğu net bir şekilde belli oluyor. Sayın Özel de maalesef partinin Genel Başkanı olmadığını burada tüm gözler önüne seriyor. Zaten Özgür Özel'in CHP içerisinde çok büyük bir ağırlığının olmadığını tüm Türkiye biliyor. İşte bir tarafta tüzükten önce 3'e bölünmüş bir şey vardı biliyorsunuz, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özel ve Sayın İmamoğlu görünüyordu. Hatta ben şunu iddia ediyorum her zaman; 'Liderini seçemeyen bir parti, Türkiye'yi yönetebilecek bir parti değildir' diyerek son sözümü de söylemiş olayım" ifadelerini kullandı.