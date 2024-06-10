YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, cumhurbaşkanlığı için adaylık açıklaması yaptı - Son Dakika
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Politika

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, cumhurbaşkanlığı için adaylık açıklaması yaptı

Teoman Mutlu, Türkiye'nin sadece AK Parti ve CHP'nin adaylarına bırakılacak kadar kısır bir ülke olmadığını belirterek, yaşlı abilere inat aday olduğunu söyledi. Mutlu, alternatif adayların da seçilebileceğini vurgulayarak, 45 yaşındaki enerjisiyle aday olduğunu ifade etti.

10.06.2024 14:06
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YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, cumhurbaşkanlığı için adaylık açıklaması ile ilgili, "Türkiyem, sadece AK Parti ile CHP'nin adaylarına bırakılacak kadar kısır bir ülke değildir. Bu millet aynı isimlerden bıktı. Yaşlı abilere inat ben adayım" dedi.

Mutlu, "Ben neden aday oldum biliyor musunuz? Çünkü bu canım Türkiyem, sadece AK Parti ile CHP'nin adaylarına bırakılacak kadar kısır bir ülke değildir. Neden başka aday olmasın? Siz bu asil millete alternatif adaylar koydunuz da seçmedi mi, mecbur muyuz hep aynı isimleri seçmeye? Bu vatan ne evlatlar yetiştirdi. Ben de iki lisanımla, tahsilimle, başarılı iş insanlığımla ve yaşlı abilere inat 45 yaşın enerjisiyle adayım. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, cumhurbaşkanlığı için adaylık açıklaması yaptı - Son Dakika

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