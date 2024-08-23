Yerli ve Milli Parti Lideri Teoman Mutlu, Anayasa Çalışmasına Davet Edilmelidir - Son Dakika
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Politika

Yerli ve Milli Parti Lideri Teoman Mutlu, Anayasa Çalışmasına Davet Edilmelidir

Yerli ve Milli Parti Lideri Teoman Mutlu, Anayasa Çalışmasına Davet Edilmelidir

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili açıklama yaparak, anayasa çalışmasına bütün partilerin davet edilmesi gerektiğini belirtti.

23.08.2024 15:58
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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Anayasa çalışmasına bütün partiler davet edilmelidir. Yerli ve Milli Parti anayasa konusunda en hassas ve hazırlıklı parti olarak katkı vermeye hazırdır" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mutlu, "Cumhur İttifakı Ekim ayından itibaren anayasa değişikliği için bastıracak. Eğer diğer partiler ile uyum sağlanamazsa, bu değişiklik olmaz. Yerli ve Milli Parti olarak anayasa değişikliği ile ilgili önerilerimiz vardır. Anayasa çalışmasına bütün partiler davet edilmelidir. Sadece parlamentoda temsilcisi bulunanlar son anketlere göre yüzde 60'tır. Yüzde 40 parlamento dışındaki partiler veya kararsızlardır. Anayasa toplumun belli bir yüzdesini değil tümünü ilgilendirir. Bu nedenle çalıştayda yüzde 100 toplum temsilcileri bulunmalıdır. Yerli ve Milli Parti anayasa konusunda en hassas ve hazırlıklı parti olarak katkı vermeye hazırdır. Anayasanın ilk 4 maddesi kalbimiz, canımız ve yaşam gayemizdir. Cumhur İttifakı çalıştay başlarken bu 4 maddenin aynen muhafaza edileceğini ilan etmelidir. Anayasada değişiklikler özel sebeplerle, beklentilerle yapılmaz. Anayasa devletin, milletin tamamını kucaklayan; evladımıza, torunumuza bırakacağımız en değerli armağandır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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