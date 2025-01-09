Yerlikaya, Hatay'da Suriyeli Dönüşlerini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Yerlikaya, Hatay'da Suriyeli Dönüşlerini Açıkladı

Yerlikaya, Hatay\'da Suriyeli Dönüşlerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da 52 bin 622 Suriyelinin dönüş yaptığını duyurdu.

09.01.2025 16:59
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'a gelerek bir dizi ziyarette bulundu. İlk başta Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, " Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'tan bu yana, son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı" dedi.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından ülkelerine dönen Suriyelilerin geçiş yaptığı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrede inceleme yaparak gümrük muhafaza memurları ve mobil göç araçlarındaki personelle sohbet etti.

"Suriyeli kardeşlerimize sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı da açtık"

Tarihimizden, kültürümüzden bize miras kalan anlayışın, zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil, el uzatmayı gerektirdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden tam bir ay geçti. Kendi halkına zulmeden, insan hak ve hürriyetlerini hiçe sayan, masum çocukları annesiz babasız bırakan 61 yıllık zalim rejim yıkıldı. Esad kaçtı, hamdolsun Suriyeliler özgürlüklerine kavuştu. Türkiye olarak biz en başından beri hep Suriyeli kardeşlerimizin yanında yer aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi zalimin karşısında mazlumun yanında yer almak suretiyle tarihin doğru tarafında yer aldık. Devletimiz tüm kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla vicdan sahibi her bir vatandaşımızla Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sardık. Büyük acılar çeken Suriyeli kardeşlerimize, yetimlere, öksüzlere sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı da açtık. Tarihimizden, kültürümüzden bize miras kalan anlayış, zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil, el uzatmayı gerektiriyordu. Biz de aynen öyle yaptık" diye konuştu.

"Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı"

Son bir ayda 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bugün itibariyle ülkemizde 2 milyon 888 bin 876 Suriyeli bulunuyor. Biliyorsunuz, 2017'den beri Suriyeli kardeşlerimiz yıllardır ayrı kaldığı, özlem duyduğu, vatan hasreti çektiği topraklarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde geri dönüşlerini devam ettiriyorlar. Geri dönüşler İçişleri Bakanlığımız ve bağlı kuruluşumuz Göç İdaresi Başkanlığımızca yürütülüyor. Bütün işlemler ve rakam veriyorum 2017 bugüne gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönenlerin sayısı 792 bin 625 kişi olmuştur. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce 2024 yılının ilk 11 ayına baktığımız zaman gönüllü güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 63 kişi dönüş yapmış. 8 Aralık'tan Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından bugüne de beklenen oldu. Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli dönüşler artmaya başladı. Son bir ayda değerli arkadaşlar 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar" dedi.

"Dönüşlerin artması için son 10 günde bin 766 öncü göçmen ülkesine gitti"

Gönüllü ve güvenli dönüşleri kolaylaştırmak için Öncü Göçmen projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, "8 Aralık'tan hemen 4 gün sonra ilkini 12'sinde, ikincisini de bir hafta önce yaptık. Suriyeli STK'lar, kanaat önderleri ve Suriye'deki güvenli bölgelerde 2017'den beri gerçekten medyada iftiharımız olan hayırsever sivil toplum kuruluşlarımızla beraber bu gönüllü güvenli dönüşleri kolaylaştırmak adı altında istişarelerde bulunduk. Çok istifade ettik, ben her birine teşekkür ediyorum. Onların bizden bir ricası vardı. '13 yıldan beri evimizden, iş yerimizden, tarlamızdan, bahçemizden, bağımızdan ayrı kaldık. Ne halde olduğunu bilmiyoruz. Biz de vatan aşkıyla hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Bir an önce gitmek istiyoruz ama müsaade ederseniz gidelim bakalım orada varsa bir eksik ki var olduğunu gelen esinlerden görüyoruz. Bu kışta bir okul zamanında efendim çoluk çocuk gidip de o akşam yine başkalarına misafir veya onların bize bakmak durumunda kalmayalım. Önden gidip bu işi eksikleri gidermek istiyoruz.' Biz bunu kabinede Cumhurbaşkanımızla, diğer bakanlarımızla da istişare ettikten sonra arz ettik ve Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bir isim konuldu. Öncü Göçmen diye ve biliyorsunuz bunu daha önce de paylaşmıştık. 1 Ocak-1 Temmuz arasındaki 10 günden beri uygulanıyor. Değerli arkadaşlar önce göçmen adı altında bize müracaat eden ailenin reisi eğer ailenin reisi bunu yapabilmeye muktedir değilse ailenin en büyük yani reşit olan bireyi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine müracaat ettiği zaman biz aynı gün içerisinde bu izinlerini veriyoruz. Orada bir kriter var, 6 ay süresi içerisinde 3 kere çıkış giriş yapabilecek. Bugüne kadar 10 günlük süre içerisinde öncü göçmen olarak bin 766 öncü göçmeni buradan gönderdik" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yerlikaya, Hatay'da Suriyeli Dönüşlerini Açıkladı - Son Dakika

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