Yerlikaya, Komisyon Toplantısında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısına katıldı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirildi. Komisyon'da sunum yapan Bakan Yerlikaya, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması, 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek bu çalışmalar sadece bugünün değil, gelecek nesillerin kaderine de yön verecek vicdani bir sorumluluk taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA