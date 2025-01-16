Yerlikaya ve Khurelsukh Anıtkabir ve TUSAŞ\'ı Ziyaret Etti

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Anıtkabir'i ardından TUSAŞ'ı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Ukhnaa, Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu. Ardından Bakan Yerlikaya ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ziyarette bulundu.

Bakan Yerlikaya, iki ziyareti de sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Ukhnaa Khurelsukh Anıtkabir'i ziyaret etti" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya TUSAŞ ziyaretiyle ilgili de, "Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Ukhnaa Khurelsukh TUSAŞ Tesislerimizi ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanına yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği olan TUSAŞ'ı gezdirdik" paylaşımını yaptı. - ANKARA