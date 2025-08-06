Yerlikaya ve Piantedosi Roma\'da Görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile Roma'da bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya İçişleri Bakanı Sayın Matteo Piantedosi ile Roma'da bir araya geldik. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede; başta terör örgütleri, sınır aşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik konuları hakkında bakanlıklarımız arasında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Türkiye olarak, göç yönetiminde; hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimiz temelinde, medeniyet değerlerimizden güç alarak, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığından taviz vermeden hareket ettiğimizi; ülkemizin tarihsel tecrübesinin ışığında, insani yaklaşım ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koyduğumuzu anlattık. Kendilerine nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.