Yeşilevler Sitesi'nin yerine 708 konut inşa edilecek - Son Dakika
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Politika

Yeşilevler Sitesi'nin yerine 708 konut inşa edilecek

Yeşilevler Sitesi\'nin yerine 708 konut inşa edilecek

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Yeşilevler Sitesi'nin bulunduğu alana 708 konut inşa edileceğini belirtti. Ayrıca Bostanbaşı Mahallesi'nde rezerv alanı genişletme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası için tüm aşamaları yakından takip ettiklerini vurguladı.

20.05.2024 12:34
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı hasar sonrası yıkılan Yeşilevler Sitesi'nin bulunduğu alana 708 konut inşa edileceğini belirterek, projenin ihale sürecinde olduğunu söyledi.

Ölmeztoprak, Bostanbaşı Mahallesi'nde ise rezerv alanı kapsamının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesi- Bostanbaşı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek notlar alan Milletvekili Ölmeztoprak, Bostanbaşı'ndaki rezerv alanlarının Akkent Sitesi ile sınırlı kalmaması için çalışmaların sürdüğünü, bölgenin gerek rezerv alanı olarak gerek ise yerinde dönüşüm projeleri ile yeniden imar ve ihya edileceğini söyledi.

Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde aldığı hasar sonrası yıkılan kentin sembol yapılarından Yeşilevler'e ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, 700 konuta karşılık 6'sı kapıcı dairesi olmak üzere 708 konut projesinin hazırlandığını belirterek projenin ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Kent genelindeki yıkımlarda gelinen son duruma da değinen Milletvekili Ölmeztoprak, 36 bin yapıdan 29 bin 810'unun yıkım işlemlerinin tamamlandığını geriye kalan 6 bin 190 yapıdan yaklaşık 3 bin 500'ün de ise yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle sürecin devam ettiğini ifade etti.

Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, rezerv alanı, yerinde dönüşüm, imar ve inşa tüm aşamaları ilgilendiren faaliyetlerin bütün detaylarını yakından takip ettiklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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