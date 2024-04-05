Yeşilhisar'da AK Parti Adayı Halit Taşyapan 36 oy farkla yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Politika

Yeşilhisar'da AK Parti Adayı Halit Taşyapan 36 oy farkla yeniden başkan seçildi

Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yeniden sayılan oylar sonucunda AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan, 36 oy farkla yeniden başkan seçildi.

05.04.2024 00:05  Güncelleme: 00:10
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Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yeniden sayılan oylar sonucunda AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan, 36 oy farkla yeniden başkan seçildi.

Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından itiraz üzerine yeniden sayılan oylar sonucunda 36 oy farkla AK Parti Adayı Halit Taşyapan yeniden başkan seçildi. Yeniden yapılan sayımda Halit Taşyapan 4 bin 355 oy alırken, İYİ Parti Yeşilhisar Belediye Başkanı Salih Karagöz, 4 bin 319 oyla seçimi tamamladı - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilhisar'da AK Parti Adayı Halit Taşyapan 36 oy farkla yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilhisar'da AK Parti Adayı Halit Taşyapan 36 oy farkla yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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