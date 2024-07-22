Yeşilyurt Belediye Başkanı Dilek Mahallesinde Yatırımları İnceledi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Dilek Mahallesinde Yatırımları İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Dilek Mahallesinde Yatırımları İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Dilek Mahallesinde yapılan yatırımları yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve yapılacak hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

22.07.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Dilek Mahallesine yapılan yatırımları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Yeşilyurt'umuzun yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir kent hüviyetine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince Dilek Mahallesinin muhtelif bölgelerinde sürdürülen yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, yeni dönemde yapacakları hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yeşilyurt'u el birliğiyle ayağa kaldıracaklarını söyleyen Başkan Geçit, ilçenin kimliğine, ruhuna geçmişine değer katacak yatırımları teker teker gerçeğe dönüştüreceklerini söyledi.

Dilek Mahallesinin tüm güzelliklerini ön plana çıkartacak yatırımlara ağırlık verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "Yaşanılan deprem felaketlerinden sonra ilçemizi daha güzel, daha modern ve daha yaşanabilir bir kent hüviyetine ulaştırmak amacıyla ekibimizle birlikte sahadayız ve çalışıyoruz. Tarımsal alanları ve misafirperver insanlarıyla güzel bir mahallemiz olan Dilek mahallemizde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için bir yandan yol açma ve genişletme çalışmaları yapan ekiplerimiz diğer taraftan vatandaşlarımızın taleplerine göre hizmet alanlarını genişletiyorlar. Bizlerde ekiplerimizi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik, mahalle sakinlerimizle sohbet ederek bu bölgeye yapılacak yatırımlar üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Buraya yapılacak yeni projeler ve yatırımları hep birlikte, dayanışma içerisinde gerçeğe dönüştüreceğiz. Bizleri her zaman olduğu gibi yine samimi bir ortamda misafir ederek desteklerini eksik etmeyen muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Dilek Mahallesinde Yatırımları İnceledi - Son Dakika

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