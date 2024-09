Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Samanköy\'deki Ulaşım Yatırımlarını İnceledi

Politika

Samanköy Mahallesinde devam eden ulaşım yatırımlarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kırsal bölgelerin refah ve yaşam seviyesinin yükselmesine büyük bir önem verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Samanköy Mahallesinde araç ve yaya trafiğini akıcı ve güvenli hale getirmek, vatandaşların evlerine ve bahçelerine gidiş ve gelişlerini rahatlatmak adına yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Göreve geldiği günden beri Yeşilyurt'un kırsal yaşam alanlarının yenilenmesi ve dönüşümüne yönelik hizmetlere ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileriyle birlikte Samanköy Mahallesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İnceleme ziyaretine katılan Samanköy Mahalle Muhtarı İzzet Patlar, mahalledeki ulaşım ağının yenilenmesinin bölgedeki hayat kalitesini artırdığını ifade ederken, mahalle sakinleri adına Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt'un kırsal mahallelerinin kalkınmasına önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " İlçemizin dört bir tarafındaki imar ve kadastro yollarının açılması, sıcak asfalt serimleri ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde takip ediyoruz. Kış ayı gelmeden, yağışlar başlamadan yol çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın kış ayını rahat bir şekilde geçirmesi için saha çalışmalarımızı hızlandırdık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışma takvimine alınan yatırımları teker teker vatandaşlarımızın hizmetine sunuyorlar. Göreve geldiğimiz zaman "kırsal ile merkez ile arasındaki gelişmişlik farkını tamamen ortadan kaldıracağız" sözümüzü, hayata geçen bu tür yatırımlarla gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Yatırımlarımızı muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte yürütüyoruz. İlçemizin her noktasının aynı seviyede gelişmesini sağlayacak yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekleyerek mahallelerimizin sorunlarını teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Yollarımızın bakım ve onarımlarından sıcak asfalt serimi ve sathi kaplamaya kadar her alanda çok aktif ve dinamik çalışıyoruz. Kırsal bölgelerimizi ne kadar kalkınır, ne kadar gelişir ve sorunlarından kurtulursa ilçemizi modern ve güzel bir kent modeline ulaştırma hedeflerimize o kadar hızla ulaşırız. Kırsal mahallelerimizden olan Samanköy'ün hem mahalle içi yollarının düzeltilmesi hem de ana yola bağlantıyı sağlayan yolun açılması ve sıcak asfalt ile düzenlenmesi gibi çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA