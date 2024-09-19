Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Samanköy'deki Ulaşım Yatırımlarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Samanköy'deki Ulaşım Yatırımlarını İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Samanköy\'deki Ulaşım Yatırımlarını İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Samanköy Mahallesi’nde devam eden ulaşım yatırımlarını yerinde inceledi. Belediye, kırsal bölgelerin yaşam seviyesini artırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Başkan Geçit, 'Kırsal ile merkez arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldıracağız' dedi.

19.09.2024 14:05  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samanköy Mahallesinde devam eden ulaşım yatırımlarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kırsal bölgelerin refah ve yaşam seviyesinin yükselmesine büyük bir önem verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Samanköy Mahallesinde araç ve yaya trafiğini akıcı ve güvenli hale getirmek, vatandaşların evlerine ve bahçelerine gidiş ve gelişlerini rahatlatmak adına yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Göreve geldiği günden beri Yeşilyurt'un kırsal yaşam alanlarının yenilenmesi ve dönüşümüne yönelik hizmetlere ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileriyle birlikte Samanköy Mahallesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İnceleme ziyaretine katılan Samanköy Mahalle Muhtarı İzzet Patlar, mahalledeki ulaşım ağının yenilenmesinin bölgedeki hayat kalitesini artırdığını ifade ederken, mahalle sakinleri adına Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt'un kırsal mahallelerinin kalkınmasına önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " İlçemizin dört bir tarafındaki imar ve kadastro yollarının açılması, sıcak asfalt serimleri ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde takip ediyoruz. Kış ayı gelmeden, yağışlar başlamadan yol çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın kış ayını rahat bir şekilde geçirmesi için saha çalışmalarımızı hızlandırdık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışma takvimine alınan yatırımları teker teker vatandaşlarımızın hizmetine sunuyorlar. Göreve geldiğimiz zaman "kırsal ile merkez ile arasındaki gelişmişlik farkını tamamen ortadan kaldıracağız" sözümüzü, hayata geçen bu tür yatırımlarla gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Yatırımlarımızı muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte yürütüyoruz. İlçemizin her noktasının aynı seviyede gelişmesini sağlayacak yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekleyerek mahallelerimizin sorunlarını teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Yollarımızın bakım ve onarımlarından sıcak asfalt serimi ve sathi kaplamaya kadar her alanda çok aktif ve dinamik çalışıyoruz. Kırsal bölgelerimizi ne kadar kalkınır, ne kadar gelişir ve sorunlarından kurtulursa ilçemizi modern ve güzel bir kent modeline ulaştırma hedeflerimize o kadar hızla ulaşırız. Kırsal mahallelerimizden olan Samanköy'ün hem mahalle içi yollarının düzeltilmesi hem de ana yola bağlantıyı sağlayan yolun açılması ve sıcak asfalt ile düzenlenmesi gibi çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İlhan Geçit, Yeşilyurt, Politika, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Samanköy'deki Ulaşım Yatırımlarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:56:42. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Samanköy'deki Ulaşım Yatırımlarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement