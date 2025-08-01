Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit'ten Kırsal Ziyaretler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit'ten Kırsal Ziyaretler

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit\'ten Kırsal Ziyaretler
01.08.2025 12:58  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Geçit, kırsaldaki kalkınmanın önemine dikkat çekerek, her vatandaşın sorununu yerinde çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Bindal, Çayırköy, Karahan ve Özal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarları ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Geçit, "Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana, şehrimizin sadece merkezine değil, en uzak köyüne, mezrasına kadar her noktasına hizmet götürmeyi bir görev, bir sorumluluk bildik. Kırsal güçlenirse şehir de güçlenir" dedi.

Yeşilyurt'u bir bütün halinde kalkındırmak için göreve geldiği günden beri merkez ile kırsal arasınki hizmet eşitliğinin sağlanmasına büyük bir hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kırsal mahallelere yönelik başlattığı ziyaretler kapsamında; Bindal, Çayırköy, Karahan ve Özal mahallelerinde incelemelerde bulunurken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yeşilyurt Belediyesinin kırsal bölgeleri kalkındıracak yatırımları hakkında muhtarlar ve mahalle sakinlerine detaylı bilgiler paylaşan Başkan Geçit, altyapı, ulaşım ve tarımsal destek konularında belediyenin çalışmaları anlatırken, kırsal kalkınma projeleri kapsamında çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarının birinci ağızdan dinlenmesinden dolayı teşekkür ettiler.

Yeşilyurt'un kırsal bölgelerinin kalkındıracak yatırımlara ayrıcalık tanıdıklarını söyleyen Başkan Geçit, "İlçemizin her köşesine eşit hizmet götürme anlayışımız doğrultusunda kırsal mahallelerimizi düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretiyoruz. Her mahallemize dokunmak, birlikte üretmek ve birlikte yönetmek önceliğimizdir" dedi.

Başkan Geçit, göreve geldikleri günden bugüne kadar ilçenin sadece merkezine değil, en uzak köyüne, mezrasına kadar hizmet götürmeyi bir görev, bir sorumluluk bildiklerini ifade ederek, " Çünkü biz biliyoruz ki; gerçek kalkınma, yalnızca şehir merkezinde değil, köyde de tarlada da başlamalıdır" sözleriyle kırsal alanların gelişmesine verdikleri önemi gözler önüne çıkardı.

Kısal mahalle ziyaretlerinde iletilen taleplerin çözüme kavuşması için çalışmalara hemen başlayacaklarını dile getiren Başkan Geçit, gösterilen yoğun ilgiden dolayı mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunarak, " Yeşilyurt Belediyesi olarak kırsal bölgelerin kalkınmasına ve gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız artık sadece üretim yapan değil, aynı zamanda yönetime katılan, kalkınmada söz sahibi olan bireylerdir. Bu süreci birlikte yöneteceğiz, birlikte büyüyeceğiz. Belediye olarak alt ve üst yapı yatırımlarından yol açma ve yenilemeye, çiftçilerimize yönelik ücretsiz fidan, fide, arpa ve buğday desteklerine kadar kırsal mahallelerimizin yaşam seviyesini artıracağız. Yeni tarım destekleri, kırsal turizm projeleri, gençlere yönelik meslek edindirme kursları ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza özel destek paketleri ile hizmetlerimizi büyüterek sürdüreceğiz. Kırsal mahallelerimizin çehresini değiştirmeye, yaşam kalitesini yükseltmeye kararlıyız. Unutmayalım ki; kırsal güçlenirse şehir de güçlenir. Bu inançla çıktığımız yolda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit'ten Kırsal Ziyaretler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
11:06
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem’in son paylaşımı yürekleri yaktı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
16:15
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol
16:12
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
16:07
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
16:07
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
16:04
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı! Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
16:00
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
15:54
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 13:00:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit'ten Kırsal Ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.