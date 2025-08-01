Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit\'ten Kırsal Ziyaretler

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Bindal, Çayırköy, Karahan ve Özal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarları ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Geçit, "Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana, şehrimizin sadece merkezine değil, en uzak köyüne, mezrasına kadar her noktasına hizmet götürmeyi bir görev, bir sorumluluk bildik. Kırsal güçlenirse şehir de güçlenir" dedi.

Yeşilyurt'u bir bütün halinde kalkındırmak için göreve geldiği günden beri merkez ile kırsal arasınki hizmet eşitliğinin sağlanmasına büyük bir hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kırsal mahallelere yönelik başlattığı ziyaretler kapsamında; Bindal, Çayırköy, Karahan ve Özal mahallelerinde incelemelerde bulunurken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yeşilyurt Belediyesinin kırsal bölgeleri kalkındıracak yatırımları hakkında muhtarlar ve mahalle sakinlerine detaylı bilgiler paylaşan Başkan Geçit, altyapı, ulaşım ve tarımsal destek konularında belediyenin çalışmaları anlatırken, kırsal kalkınma projeleri kapsamında çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarının birinci ağızdan dinlenmesinden dolayı teşekkür ettiler.

Yeşilyurt'un kırsal bölgelerinin kalkındıracak yatırımlara ayrıcalık tanıdıklarını söyleyen Başkan Geçit, "İlçemizin her köşesine eşit hizmet götürme anlayışımız doğrultusunda kırsal mahallelerimizi düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretiyoruz. Her mahallemize dokunmak, birlikte üretmek ve birlikte yönetmek önceliğimizdir" dedi.

Başkan Geçit, göreve geldikleri günden bugüne kadar ilçenin sadece merkezine değil, en uzak köyüne, mezrasına kadar hizmet götürmeyi bir görev, bir sorumluluk bildiklerini ifade ederek, " Çünkü biz biliyoruz ki; gerçek kalkınma, yalnızca şehir merkezinde değil, köyde de tarlada da başlamalıdır" sözleriyle kırsal alanların gelişmesine verdikleri önemi gözler önüne çıkardı.

Kısal mahalle ziyaretlerinde iletilen taleplerin çözüme kavuşması için çalışmalara hemen başlayacaklarını dile getiren Başkan Geçit, gösterilen yoğun ilgiden dolayı mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunarak, " Yeşilyurt Belediyesi olarak kırsal bölgelerin kalkınmasına ve gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız artık sadece üretim yapan değil, aynı zamanda yönetime katılan, kalkınmada söz sahibi olan bireylerdir. Bu süreci birlikte yöneteceğiz, birlikte büyüyeceğiz. Belediye olarak alt ve üst yapı yatırımlarından yol açma ve yenilemeye, çiftçilerimize yönelik ücretsiz fidan, fide, arpa ve buğday desteklerine kadar kırsal mahallelerimizin yaşam seviyesini artıracağız. Yeni tarım destekleri, kırsal turizm projeleri, gençlere yönelik meslek edindirme kursları ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza özel destek paketleri ile hizmetlerimizi büyüterek sürdüreceğiz. Kırsal mahallelerimizin çehresini değiştirmeye, yaşam kalitesini yükseltmeye kararlıyız. Unutmayalım ki; kırsal güçlenirse şehir de güçlenir. Bu inançla çıktığımız yolda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA