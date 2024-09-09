Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Okulun İlk Gününde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Okulun İlk Gününde Öğrencilerle Buluştu

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Okulun İlk Gününde Öğrencilerle Buluştu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulun ilk günü Topsöğüt Hürriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanını paylaştı ve yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

09.09.2024 15:22  Güncelleme: 15:24
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulun ilk günü Topsöğüt Hürriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanını paylaştı ve yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

2024-2025 eğitim öğretim yıılında ilk ders zili çalarken Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yeniden okullarına kavuşan öğrencileri okulun ilk günü yalnız bırakmadı. İlçenin farklı noktalarında bulunan okulları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilere eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Geçit, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ile birlikte Topsöğüt Hürriyet İlkokulu'na giderek minik öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Sınıfları tek tek gezerek öğretmenlerin ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemini tebrik eden Başkan Geçit, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan bir yuvadır. Ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesi olan siz değerli öğrencilerimiz de toplumumuzun en değerli varlıklarısınız. Sizler hem eğitim alanında hem de sosyal hayatınızda ve aile içerisinde kişiliğiniz ve becerilerinizle örnek olacağınıza inanıyoruz. Başarı sadece dersler ve testlerde yakaladığınız seviye değildir, hayatın her alanında yakalanan başarı daha kıymetli ve değerlidir. Sosyal uyumunuz, aile içerisinde ve arkadaşlarınızla kurduğunuz iletişiminiz, ekip çalışmasına verdiğimiz önem, adaptasyonunuz ve ekip çalışmasıyla hayata bakmanız doğru ve güzel bir hayat yaşamanızı sağlayacaktır. Başarı, derslerdeki başarıyla sosyal hayatta ki başarıların bir bütününü ifade eder. Sizlerin başarı merdivenlerini teker teker çıkarak hepinizin farklı alanlarda ülkemize ve geleceğimize güzel hizmetler yapacağınıza yürekten inanıyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin her türlü bilgi, beceri ve donanıma sahip bireyler olarak yetişmelerinde, yeteneklerinin geliştirilmesinde, büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi ve yeteneklerini ülkemiz ve insanlık için kullanacak bir gelecek için eğitime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda bütün eğitim camiamıza başarılar diliyor, yeni eğitim-öğretim yılının sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, eğitim camiamıza, velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit, konuşmasından sonra öğrencilere hediye paketlerini dağıttı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Okulun İlk Gününde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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