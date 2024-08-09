Yeşilyurt Belediye Başkanı Temizlik İşleri Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Temizlik İşleri Personelini Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Temizlik İşleri Personelini Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, temizlik işleri müdürlüğü personellerini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Temizlik hizmetlerinin kalitesini artırmak ve daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla yapılan ziyarette, yapılan çalışmalar değerlendirildi.

09.08.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşların daha temiz bir Yeşilyurt'ta yaşaması adına gece gündüz sahada olan Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerini ziyaret etti. Başkan Geçit, temiz, düzenli ve güzel bir Yeşilyurt için 7/24 çalışan personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilyurt'ta temizlik hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunmak ve personel ile daha yakın bir iletişim kurmak amacıyla gerçekleşen ziyarette, yapılan çalışmalar değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu. Temizlik hizmetlerinin kalitesini artırmak ve ilçe genelinde daha temiz bir çevre oluşturmak istediklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, personellerin katkı ve çabasının takdire şayan olduğunu söyledi.

Temizlik hizmetlerinin tüm yatırımlara değer ve anlam kazandırdığını hatırlatan Başkan Geçit, Yeşilyurt'u daha ferah, güzel ve modern bir kent hüviyetine ulaştırmak için temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerine ciddi önem verdiklerini ifade etti. Belediye hizmetlerinin en önemli kollarından birinin çevre temizliği olduğuna dikkat çeken Başkan Geçit, "İlçemizin her bir noktası ne kadar temiz ve düzenli olursa vatandaşlarımızın yaşam kalitesi de o kadar artar. Biz de bu amaçla çalışmalarımızı programlı bir şekilde sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı önceliğimizdir. Göreve başladığımız ilk günden itibaren ilçemizin tüm yaşam alanlarının temiz ve düzenli olması için temizlik hizmetlerine ayrı bir önem verdik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde bu anlamda etkin bir çalışma yürütüyor. Müdürlüğümüzü ziyaret ederek çalışanlarımızla bir araya geldik, ilçe genelindeki çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldık. Bizim temel önceliğimiz sağlıklı, güzel, yaşam standartı yüksek bir Yeşilyurt'u hep birlikte inşa etmektir. Temizlik ise önceliğimizdir, çünkü temizlik olmazsa, sağlıklı bir çevre olmazsa hiçbir yatırımın anlamı olmaz. Hizmetleri değerli kılan temizliktir, personellerimizde bu noktada gayretle çalışıyorlar. Çöp toplamadan süpürmeye, yıkamadan hafriyat kaldırmaya kadar verilen görevleri yerine getiriyorlar. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Hep beraber ilçemizi daha yaşanabilir ve pırıl pırıl bir hale getirmek içinde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Her alanda çalışan ve her alanda hizmet üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışarak çözüm odaklı hizmetlerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Her şey daha güzel bir Yeşilyurt için" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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