Yeşilyurt Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı\'nın 198. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı yayımladı.

Geçit, "Ülkemizin dört bir tarafında ve kentimizde vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında yaşaması için mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini başarıyla sürdüren Zabıta Teşkilatımızın üstün gayret ve fedakarlıklarını takdirle karşılıyoruz" dedi.

Kutlama mesajında, Zabıta Müdürlüğünün yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören köklü bir teşkilat olduğuna yer veren Başkan Geçit, "Zabıta teşkilatımız şehrimizin ve ilçemizin düzenini muhafaza eden, halkımızın esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, çalışma esnasında mesai saati ve tatil günü gözetmeksizin günün 24 saati hizmet veren köklü bir teşkilattır. Zabıtalarımız Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmekte; vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortam sağlamak için büyük çaba sarf etmektedirler. Belediye hizmetlerinin icra ediliş sürecinden takip ve kontrolüne, ticari faaliyet alanlarının denetiminden halk sağlığının korunması ve kamu düzeninin sağlanmasına varıncaya kadar çok geniş bir sorumluluk sahası bulunan Zabıta Teşkilatı, yerel yönetimlerin çok kıymetli bir parçası, adeta omurgasıdır. İlçemizde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Zabıta Müdürlüğümüzdeki değerli mesai arkadaşlarımız başta olmak üzere; 198 yıllık bu büyük teşkilatın tüm mensuplarının Zabıta Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Ülkemizdeki ve şehrimizdeki Zabıta Teşkilatına bağlı kıymetli personellere görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA