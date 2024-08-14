Yeşilyurt Belediyesi, Kadiruşağı Mahallesinde Futbol Saha Talebini Karşılayacak

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kadiruşağı Mahallesine yaptığı ziyarette kendisinden futbol sahası talebinde bulunan gençlerin isteğini yerine getiriyor. Başkan Geçit, "Kadiruşağı mahallemizdeki gençlerimizin istifadesine sunacağımız futbol sahamızın olduğu alanda çalışmalara başladık." dedi.

Gençlerin sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak yatırımlara öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kadiruşağı Mahallesinde yaptığı saha incelemesinde kendisinden futbol sahası talebinde bulunan gençlerin bu isteğini geri çevirmedi. Başkan Geçit, mevcut futbol sahasının yeniden düzenlenmesi ve hazır hale getirilmesi için Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne talimat verdi.

"Yeşilyurt Belediyesi gençlerin belediyesidir"

Başkan Geçit, Kadiruşağı mahallesini ziyaret ederek gençlerin istifadesine sunulacak olan spor sahası alanında incelemelerde bulundu. Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak yatırımları önemsediklerini söyleyen Başkan Geçit, "Gençlerimizin talebine güzel ve modern bir futbol sahasıyla karşılık vereceğiz. Gençlerimizin sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek her türlü yatırımda biz varız. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi gençlerin belediyesidir" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit, 6 Şubat depremlerinde toplumun tüm kesimleri gibi gençlerinde ciddi seviyede etkilendiğini, gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yatırımlara bu dönemde daha fazla ağırlık vereceklerini hatırlattı. Gençlerin ve çocukların daha keyifli vakit geçirecekleri sosyal alanların olması için gayret ettiklerini belirten sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "Kadiruşağı mahallemizi ziyaretimiz esnasında bir araya geldiğimiz gençlerimiz bizden futbol sahası talebinde bulunmuşlardı. Bizlerde bu talebi yerine getirmek için hareket geçtik, ekiplerimize gerekli talimatları verdik. Buradaki mevcut futbol sahasını baştan aşağıya düzenleyerek gençlerimizin istifadesine sunacağız. Temiz, düzenli ve güvenli bir görüntüye sahip olacak şekilde hizmete sunacağımız futbol sahamızın, bu bölgede yaşayan gençlerimizin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için önemli olacağına inanıyoruz. Bu tür spor alanlarının genç yeteneklerimizin keşfedilmesinde önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için park, spor ve yaşam alanlarımızın sayısını yeni dönemde artıracağız. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gençlere kapısını sonuna kadar açan bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, gençlerimizin yüzünü güldürmek ve gençlerimize daha güzel bir Yeşilyurt bırakabilmek içindir" diye konuştu. - MALATYA