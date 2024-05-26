Yeşilyurt Belediyesi, Kiltepe Mahallesindeki Yolu Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeşilyurt Belediyesi, Kiltepe Mahallesindeki Yolu Düzenledi

Yeşilyurt Belediyesi, Kiltepe Mahallesindeki Yolu Düzenledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kiltepe mahallesindeki Kılıçaslan İlköğretim Okulu ile Biruni Ortaokulu arasındaki bağlantı yolunun tam kaplamalı sıcak asfalt serimi ile temiz, düzenli ve konforlu bir görüntüye kavuşturup, mahalle sakinlerinin yol sorununu kökten çözüme kavuşturduklarını söyledi.

26.05.2024 13:52  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kiltepe mahallesindeki Kılıçaslan İlköğretim Okulu ile Biruni Ortaokulu arasındaki bağlantı yolunun tam kaplamalı sıcak asfalt serimi ile temiz, düzenli ve konforlu bir görüntüye kavuşturup, mahalle sakinlerinin yol sorununu kökten çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine Kiltepe mahallesindeki Kılıçaslan İlköğretim Okulu ile Biruni Ortaokulu arasındaki bağlantı yolunu düzenleyen Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha sonra tam kaplamalı sıcak asfalt serimi yaparak bölgenin hem ulaşım kalitesini artırdı hem de öğrencilerin okullarına rahat bir şekilde ulaşmasına imkan sağladı. Kiltepe'deki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr.İlhan Geçit'e mahalle sakinleri ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.

"Başkanımız sözünü yerine getirdi"

İki okul arasındaki bağlantı yolunun açılması ve düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, "Başkanımız ve Fen İşleri ekiplerinden Allah razı olsun, iki okulumuz arasındaki bağlantı yolumuz sıcak asfalt ile temiz ve güzel bir görüntüye kavuştu, burası hem tozdan kurtuldu hem de çocuklarımız artık daha rahat bir şekilde okullarına gidebilecekler, verdiği sözleri yerine getiren Belediye Başkanımıza mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Talepler planlı çalışmalarla çözüme kavuşuyor"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise Kiltepe mahallesinde ki yol açma ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte vatandaşların yol sorunlarını teker teker çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Belediye'ye iletilen tüm talepleri belirli bir planlama halinde çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Geçit, "Mahallelerimizin eksikliklerini teker teker çözüme kavuşturmaktayız. İlçemizin dört bir tarafına kaliteli yatırımlar ulaştıran Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, Kiltepe mahallesinde hem iki okulumuz arasında bağlantıyı sağlayan hem de vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu yolumuzu düzenleyerek sıcak asfalt serimi ile temiz bir görüntüye kavuşturdular. Seçim döneminde vatandaşlarımıza 'ilçemizdeki yolun üstü ile altı arasındaki gelişmişlik farkını tamamen ortadan kaldıracağımıza' yönelik sözler vermiştik. Kiltepe ve diğer bölgelerde devam eden yatırımlarımızla birlikte verdiğimiz sözleri yerine getirme noktasında kararlı adımlar atıyoruz. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin de destekleriyle Kiltepe mahallemizdeki bu yolumuzu baştan aşağıya düzenleyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk, hayırlı ve uğurlu olsun. Sahada alın teri dökerek yoğun bir çaba sarf eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız hizmetlerin her zaman en güzeline ve en iyisine layıktır. Özellikle çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Çocuklarımıza güzel bir gelecek emanet etmek için ekiplerimizle birlikte 7/24 görev başındayız" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve çocuklarda, yolun düzenlenip asfaltlanmasından dolayı Başkan Geçit'e teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Kaynak: İHA

İlhan Geçit, Yeşilyurt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediyesi, Kiltepe Mahallesindeki Yolu Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 14:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediyesi, Kiltepe Mahallesindeki Yolu Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement