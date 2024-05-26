Yeşilyurt Belediyesi, Kiltepe Mahallesindeki Yolu Düzenledi

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kiltepe mahallesindeki Kılıçaslan İlköğretim Okulu ile Biruni Ortaokulu arasındaki bağlantı yolunun tam kaplamalı sıcak asfalt serimi ile temiz, düzenli ve konforlu bir görüntüye kavuşturup, mahalle sakinlerinin yol sorununu kökten çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine Kiltepe mahallesindeki Kılıçaslan İlköğretim Okulu ile Biruni Ortaokulu arasındaki bağlantı yolunu düzenleyen Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha sonra tam kaplamalı sıcak asfalt serimi yaparak bölgenin hem ulaşım kalitesini artırdı hem de öğrencilerin okullarına rahat bir şekilde ulaşmasına imkan sağladı. Kiltepe'deki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr.İlhan Geçit'e mahalle sakinleri ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.

"Başkanımız sözünü yerine getirdi"

İki okul arasındaki bağlantı yolunun açılması ve düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, "Başkanımız ve Fen İşleri ekiplerinden Allah razı olsun, iki okulumuz arasındaki bağlantı yolumuz sıcak asfalt ile temiz ve güzel bir görüntüye kavuştu, burası hem tozdan kurtuldu hem de çocuklarımız artık daha rahat bir şekilde okullarına gidebilecekler, verdiği sözleri yerine getiren Belediye Başkanımıza mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Talepler planlı çalışmalarla çözüme kavuşuyor"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise Kiltepe mahallesinde ki yol açma ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte vatandaşların yol sorunlarını teker teker çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Belediye'ye iletilen tüm talepleri belirli bir planlama halinde çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Geçit, "Mahallelerimizin eksikliklerini teker teker çözüme kavuşturmaktayız. İlçemizin dört bir tarafına kaliteli yatırımlar ulaştıran Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, Kiltepe mahallesinde hem iki okulumuz arasında bağlantıyı sağlayan hem de vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu yolumuzu düzenleyerek sıcak asfalt serimi ile temiz bir görüntüye kavuşturdular. Seçim döneminde vatandaşlarımıza 'ilçemizdeki yolun üstü ile altı arasındaki gelişmişlik farkını tamamen ortadan kaldıracağımıza' yönelik sözler vermiştik. Kiltepe ve diğer bölgelerde devam eden yatırımlarımızla birlikte verdiğimiz sözleri yerine getirme noktasında kararlı adımlar atıyoruz. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin de destekleriyle Kiltepe mahallemizdeki bu yolumuzu baştan aşağıya düzenleyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk, hayırlı ve uğurlu olsun. Sahada alın teri dökerek yoğun bir çaba sarf eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız hizmetlerin her zaman en güzeline ve en iyisine layıktır. Özellikle çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Çocuklarımıza güzel bir gelecek emanet etmek için ekiplerimizle birlikte 7/24 görev başındayız" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve çocuklarda, yolun düzenlenip asfaltlanmasından dolayı Başkan Geçit'e teşekkürlerini sundular. - MALATYA