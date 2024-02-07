Yeşilyurt Belediyesi Personeline Yüksek Zam

Politika

Yeşilyurt Belediyesinde çalışan 696 Sayılı KHK'lı personelin maaşlarına yüzde 72, kadrolu işçilerin maaşlarına ise yüzde 120 oranında zam yapıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan zam sonrasında belediyede en düşük maaşın 29 Bin 460 TL'ye yükseldiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan kadrolu işçiler ile 696 Sayılı KHK'lı personeli ilgilendiren, ücret ve sosyal hakları iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi, Yeşilyurt Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı. Yapılan müzakerelerin ardından Yeşilyurt Belediye personellerinin ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde ciddi oranda iyileştirmeler yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Hizmet-İş Sendika Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir arasında imzalanan sözleşmesi kapsamında, Yeşilyurt Belediyesinde en düşük maaş, sosyal haklar ve ikramiyeler de dahil olmak üzere 29 Bin 460 TL'ye çıkartılmış oldu.

Yeşilyurt Belediyesi personellerinin refah seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalara büyük bir özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, yapılan zam artışının hayırlı olmasını temenni etti.

Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hem maaşlarında hem sosyal haklarında ciddi oranda bir artış yaptıklarını söyleyen Başkan Çınar, " Yeşilyurt'a birlikte hizmet ettiğimiz, çok değerli eserlerin ve hizmetlerin altına birlikte imza attığımız, her biri bizim için ayrı bir kıymet taşıyan mesai arkadaşlarımızın maaşlarında önemli bir artış yaptık. Tüm personelimizle birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemize birçok hizmeti beraberce gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kentin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı ihtiyaçlarının karşılandığı, temizlik ve park bahçelerin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerinin başarıyla verildiği her alanda atılan imzanın içerisinde personelimizin katkısı çok büyüktür. Bu kapsamda da Yeşilyurt Belediyesi olarak personellerimizin haklarının korunması ve hak ettikleri imkanlara sahip olmaları konusunda oldukça hassas davranıyor, hak ettikleri iyileştirmeleri yapmaya gayret ediyoruz. HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanımız ve diğer yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından personellerimizin daha özverili ve gayretli çalışmaları konusunda teşvik etmek ve alın terlerinin karşılığını vermek için belediyemizde KHK'lı personellerimizin maaşlarına %72 oranında zam yapmaya karar verdik. Personellerimizin hem maaşlarına hem de sosyal hayatlarına güzel bir katkı sağlamış olduk. Aynı zamanda kadrolu işçi statüsünde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşlarında %120 oranında artış yaparak onlarında maaşlarını iyileştirdik. Artışları en yüksek oranda vererek çalışanlarımızın aile bütçelerine katkı sunmaya çalıştık. Belediyemizde en düşük maaş yapılan protokolle birlikte 29 Bin 460 TL'ye yükselmiştir. Belediye olarak maaş zamlarını her zaman en yüksek oranda verdik, çünkü personellerimiz bunu hak ediyor. Maaş artışları tüm personellerimize hayırlı uğurlu olsun, birlikte mesai yaptığımız tüm fedakar çalışanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Personellerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yine aynı şekilde büyük bir özveri ve gayretle çalışarak Yeşilyurt'un yarınlarının bugünlerinden daha güzel olması için çalışacaklar, emek verecekler, alın teri dökecekler, şehrimize ve insanlarımızı değer katacak hizmetlerine devam edeceklerine inanıyorum ve ben hepsine sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu. - MALATYA