Yeşilyurt Belediyesi Tenis Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediyesi Tenis Turnuvası Düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesi Tenis Turnuvası Düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen tenis turnuvası, 65 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular ödüllerini Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in katıldığı törenle aldı. Başkan Geçit, sporun toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini vurguladı.

30.09.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen tenis turnuvası çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olurken, dereceye giren sporcuların ödülleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in katıldığı törenle takdim edildi.

Belediye bünyesinde farklı branşlarda spor kursları açarak çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan Yeşilyurt Belediyesi, tenis tutkunlarını Çilesiz Spor Kompleksinde düzenlediği Tenis Turnuvasında buluşturdu. 28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen turnuvaya çocuklar ile yetişkin kadın ve erkekler kategorisinde 65 sporcu katıldı. Çekişmeli ve heyecan dolu maçlara sahne olan turnuvada çocuklar kategorisinde birinci Elif Ak, ikinci Demir Alaman, üçüncü Şevval Özdemir oldu. Yetişkin kadınlarda birinci Seda Sancak, ikinci Ezgi Sumbas, üçüncü Bahar Karakaya olurken, yetişkin erkeklerde ise birinci Ege Yaman, ikinci Tolga Derin, üçünü ise Yiğit Kasapoğlu oldu.

Tenis turnuvasında dereceye giren sporculara ödüllerini veren ve etkinlik sonunda ailelere ve sporculara seslenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Tenis turnuvamıza katıldığınız için, bu güzelliklerin bir parçası olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kıymetli ailelerimize de çocuklarını spora yönlendirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin sahalarda, kortlarda ter döktüğünü, sporla iç içe olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Sporun en önemli yönü toplumu kaynaştırması, birlik ve bütünlüğümüzü sağlaması, milli değerlerimize sahip, çalışkan ve disiplinli nesiller yetiştirmesi, amatör ruhla bunu yoğurarak sağlam bir toplum yapısını oluşturmasıdır. Şehrimizde bu çekirdeğin var olduğunu görmek yarınlarımız için bizleri daha da umutlandırmaktadır" dedi.

"Spor evrenseldir, spor herkes için değerlidir" sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Geçit, "Depremden ağır hasar alan şehrimizi ayağa kaldırmak için tüm hizmetleri ve yatırımları bir bütün olarak görüyoruz. Hayatın her alanında vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha iyi ve güzel şartlarda hayatını sürdürmesi için çalışıyoruz. Bir yandan konutlarımız ve işyerlerimiz hızla yükselirken diğer taraftan sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda topyekün ayağa kalkmak için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Sportif faaliyetlerimizi ise sürekli artırmaktayız, çünkü bu tür etkinlikler ve buluşmalar toplumun moral ve motivasyonunu yükseltiyor. Sporun, sanatın ve kültürün her alanını destekliyoruz. Tenis Turnuvamız ise oldukça renkli ve güzel geçti. İki gün boyunca heyecanlı ve güzel maçlar oynandı, sporcularımız dereceye girmek için mücadele ettiler. Ailelerimiz rahat ve modern bir ortamda bu turnuvayı takip ettiler. Turnuvamıza katılan her sporcu bizim için birincidir, çünkü ortada büyük bir çaba ve gayret vardır, önemli olan burada olmak, burada yarışabilmek, sporla iç içe olmaktır. Dereceye giren ya da giremeyen tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak spora her zaman en yüksek değeri vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit konuşmasından sonra turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti. Sporcular da kendilerini böyle anlamlı ve güzel bir turnuvada buluşturduğu için Başkan Geçit'e teşekkür ederken, ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediyesi Tenis Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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