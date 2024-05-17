Yeşilyurt Belediyesi Yaka ile Dilek Mahallesini Birbirine Bağlayacak İmar Yolu Çalışmalarını İnceledi

Politika

Yaka ile Dilek mahallesini birbirini bağlayacak imar yolunda başlatılan yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kırsal bölgelerdeki yol ağını birbirini bağlayarak ulaşım ağını akıcı ve kolay hale getirecek çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Seçim döneminde Yaka mahallesini ziyareti sırasında mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin 'iki mahalleyi birbirini bağlayan yolun kısaltılması' talebini yerine getirmek için Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bu bölgedeki çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in mahalle sakinlerine sözünü verdiği yatırım gerçeğe dönüşüyor.

Yeşilyurt'un her noktasına ulaşımı rahat ve kolay hale getirecek çalışmalara öncelik tanıyan ve özellikle seçim dönemindeki sözlerinin yerine getirilmesine büyük bir ehemmiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Yaka ile Dilek mahallelerini birbirini bağlayacak imar yolunda gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi.

"Başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz"

Mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sunan Yaka Mahalle Muhtarı Abuzer Kablan, "Mahallemizin yollarının düzgün ve akıcı hale gelmesi için başlatılan çalışmalardan dolayı çok mutluyuz. Başkanımıza ve ekiplere güvenimiz tam" şeklinde konuştu.

"Yaka ile Dilek Arasındaki Ulaşımı Kolaylaştırıyoruz"

Yeni imar yollarıyla birlikte trafiği rahatlatacak yeni güzergahlar oluşturulduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmek için aktif ve dinamik bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Yaka ile Dilek arasındaki imar yolunu açarak bölgedeki ulaşım ağını rahat ve kolay hale getireceklerini söyleyen Başkan Geçit, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yapılan planlama doğrultusunda mahallelerimizin ulaşım ağını akıcı, temiz ve düzgün hale getirmek için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Bir yandan mevcut yolları yenileyen ekiplerimiz diğer taraftan da yeni imar yolları açarak alternatif yeni güzergahları oluşturup, merkez ve kırsal bölgelerin trafik akışını rahatlatıyorlar. Seçim döneminde Yaka Mahallemizi ziyaretimizde 'Dilek ile Yaka mahallemiz arasındaki yolu kısaltacağız, alt ve üst yapı çalışmalarıyla bu bölgenin yaşam seviyesini yükselteceğiz' şeklinde verdiğimiz sözü yerine getirmek için ekiplerimizi seferber ettik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu bölgede yoğun bir tempoyla çalışıyor, yolumuz açıldığı zaman iki mahallemiz arasındaki ulaşım aksını daha konforlu ve akıcı hale getirmiş olacağız. Biz, vatandaşlarımıza hangi sözü verdiysek onu mutlaka yerine getireceğiz, ekiplerimizle birlikte sahada aktif ve dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de başlatılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkür ettiler. - MALATYA