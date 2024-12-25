Yeşilyurt'ta 2024 Yılında 433 Çiftin Nikahı Kıyıldı - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt'ta 2024 Yılında 433 Çiftin Nikahı Kıyıldı

Yeşilyurt\'ta 2024 Yılında 433 Çiftin Nikahı Kıyıldı

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2024 yılında 12'si yabancı uyruklu toplam 433 çiftin nikah işlemlerini başarıyla tamamladı. Başkan Geçit, çiftlerin mutluluğuna ortak olurken, aile kurumunun önemine vurgu yaptı.

25.12.2024 14:57  Güncelleme: 14:59
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Yeşilyurt ilçesinde 2024 yılı içerisinde yuva kurmak için Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Memurluğuna başvuran 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 433 çiftin nikahı kıyıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, hayatlarını birleştirmeye karar veren çiftlerin nikah işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Evlenmek için Yeşilyurt Belediyesine müracaat eden çiftlerin işlemleri kısa sürede sonuçlandırılıyor. Başvuru sürecinde evrak incelemeler hızlı bir şekilde tamamlanıyor ve uygun bir tarih için nikah randevusu veriliyor. Çiftler, taleplerine göre nikahlarını veren Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Nikah Salonunda veya düğün salonlarında kıydırabiliyor.

Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz Semt Pazarının üst katında hizmet veren Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı modern nikah salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da bulunuyor. Evlilik işlemlerinin hızla ve kolaylıkla tamamlanması, genç çiftler ve aileler tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Yeşilyurt Belediyesinin sağladığı bu hizmetle birlikte her yıl yüzlerce çift, mutlu bir yuva kurma hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

2024 yılında Yeşilyurt Belediyesine başvuran 12'si yabancı uyruklu olmak toplam 433 çiftin nikahları kıyılarak yeni bir hayata adım atmaları sağlandı. Mutlu bir yuva kurmak için Yeşilyurt Belediyesi'ne başvuran çiftleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Vatandaşların nikah ve düğün gibi davetlerine icabet etmeye büyük özen gösteren Başkan Geçit, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yanında oluyor.

2024 yılında 433 çiftin nikah işlemlerini tamamladıklarını ifade eden Başkan Geçit, ailenin toplumun temel taşı olduğunu ifade ederken, dünya evine giren tüm çiftlere 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Evlilik işlemleri başvurusu yapan birçok çiftin nikahlarını bizzat kendisi kıyan Başkan Geçit, "Yeşilyurt Belediyesi nikah memurluğu tarafından her yıl yüzlerce çiftin nikah işlemini gerçekleştirerek bu mutlu günlerine ortak oluyoruz. Çiftlerimizi ve ailelerini hayatlarının en anlamlı ve mutlu günlerinde sıkıntı yaşatmadan işlemlerini tamamlayıp göndermeye çalışıyoruz. Davet edildiğimiz tüm düğün ve nikah programlarına katılmaya çalışarak vatandaşlarımızın bu özel günlerinde mutluluklarına ortak oluyoruz. Bir yılda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 433 çiftimizin nikahını kıyarak dünya evine girmelerine vesile olduk. Çiftlerimize ömürlerinin sonuna kadar birbirlerine sevgi, saygı, sadakat ve anlayışla bağlı olmalarını tavsiye ediyor, yürekten tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evlenen çiftlerimize iki cihanda saadet diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin" dedi.

Başkan Geçit, katıldığı nikah törenlerinde genç çiftlere hediye paketlerini takdim ediyor.

Nikah için gerekli belgeler

Nikah akitlerinin Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılmasını isteyen çiftler, kimlik ve bir adet fotoğraf ile evlendirme memurluğuna gelerek sağlık raporu için sevk belgesi talebinde bulunuyor. Aile Hekimi tarafından imzalanan sağlık raporları ile birlikte dört adet fotoğraf ile gelen çiftlerin müracaatları kabul ediliyor. Çiftlerin beyanları ve imzaları alındıktan sonra tarih belirlenerek çiftlerin nikah akitleri gerçekleştiriliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt'ta 2024 Yılında 433 Çiftin Nikahı Kıyıldı - Son Dakika

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